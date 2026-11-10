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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 08:30

Último film de Sebastián Lelio adelanta su estreno en España tras la muerte del director

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Madrid, 10 nov (EFE).- 'La ola', el último largometraje de Sebastián Lelio, se estrenará en Filmin el 12 de noviembre, anunció este martes la plataforma española, que decidió adelantar el estreno de la película tras el inesperado fallecimiento del director chileno el pasado 6 de noviembre a los 52 años.

Por EFE
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Ganador del Óscar por 'Una mujer fantástica', el cineasta se inspiró en las movilizaciones feministas que recorrieron las universidades de su país en 2018 para construir un musical sobre el acoso, los abusos y la lucha por transformar las estructuras de poder.

Presentada en la sección Cannes Premiere en 2025, la película está nominada a ocho premios Pedro Sienna, los principales galardones del cine chileno.

Desarrollado durante siete años junto a un equipo mayoritariamente femenino, el proyecto reúne al compositor británico Matthew Herbert (que ha colaborado con artistas como Björk) con 17 compositoras chilenas y cuenta con coreografías de Ryan Heffington, responsable de trabajos para artistas como Sia y Florence and the Machine.

Lelio, uno de los cineastas latinoamericanos con mayor proyección internacional, se encontraba en pleno rodaje de su décima película, la adaptación cinematográfica de la reconocida novela 'Poeta chileno', del chileno Alejandro Zambra, cuando falleció el pasado viernes.

Su fallecimiento provocó consternación en la cultura internacional y sobre todo chilena, cuyo Gobierno decretó dos días de duelo nacional por la muerte del cineasta, primer chileno ganador de un Óscar a mejor filme internacional.

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