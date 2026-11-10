Un argentino entre cinco detenidos en República Dominicana por tráfico de armas

Las operaciones, dirigidas por la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) y coordinadas con el Ministerio Público, se desarrollaron entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre en dos puntos de Santo Domingo y en el vecino municipio de Los Alcarrizos, señaló un comunicado oficial.

Según la Policía, uno de los detenidos es el ciudadano argentino Matías Antonio Barrera, señalado como presunto responsable de fabricar y ensamblar "armas fantasma" mediante impresoras 3D, utilizando para ello armazones de polímero y componentes que permitían producir armamento sin número de serie ni registro oficial.

A otro detenido, identificado como Juan Carlos Montilla Feliz, se le decomisaron un fusil Colt M4 Carbine, municiones, cargadores, pasamontañas, cascos tácticos y otros equipos.

La Policía no identificó a los otros tres detenidos, pero informó que busca a Robert Vázquez La Paix y Starling Paniagua Montero, presuntos distribuidores de las armas en la capital dominicana.

En las operaciones fueron decomisados en total seis fusiles, una ametralladora Uzi, 26 cargadores, 466 cartuchos de distintos calibres, una impresora 3D, cinco armazones y 33 kits para el ensamblaje de armas, además de chalecos antibalas, accesorios y herramientas especializadas.

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Las autoridades señalaron que los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos judiciales correspondientes.