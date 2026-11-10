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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 11:55

Una comisaria de la UE llama a frenar recortes en investigación en el próximo presupuesto

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Bruselas, 10 nov (EFE).- La comisaria europea de Empresas Emergentes, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, llamó este martes a detener los recortes en investigación previstos para el próximo presupuesto para 2028-2034 de la Unión Europea en favor de la competitividad del bloque comunitario.

Por EFE
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"Hago este llamamiento a todos: seguid expresando vuestra opinión, hablad con nuestros gobiernos y explicadles que el presupuesto de I+i no es un gasto, sino una inversión en nuestro futuro, en nuestro conocimiento, en nuestra competitividad y en puestos de trabajo de alta calidad", declaró durante la inauguración de los Días Europeos de la Investigación y la Innovación que se celebran en Bruselas.

Para la comisaria, "no es de extrañar que la Comisión Europea reclame un presupuesto sólido para la investigación y la innovación".

"Quiero dar las gracias a todos los que habéis expresado abiertamente vuestro apoyo a este objetivo. La Comisión os ha escuchado y hemos propuesto un programa Horizonte Europa dotado con 175.000 millones de euros. Y permítanme decir que me parece muy lamentable que el Consejo Europeo esté reduciendo ahora este objetivo. Nuestra propuesta ya se ha recortado un 10 %, y no sé si la reducción se detendrá ahí", lamentó.

En paralelo, consideró necesario que se realicen "inversiones sólidas a nivel nacional, tanto en el sector público como en el privado".

"Debemos aumentar las inversiones y también acelerar el ritmo al que invertimos", enfatizó, y consideró que el futuro programa Horizonte Europa debe ser "sencillo, más flexible y más ágil".

Instó en ese contexto a evitar sobrecargar con requisitos burocráticos y largos plazos de concesión.

"No podemos ser ingenuos. Si no apoyamos nuestro talento y nuestras tecnologías en Europa, éstos se irán a otra parte", resumió.

Por su parte, el ex primer ministro italiano y autor de un informe homónimo sobre cómo mejorar la competitividad de la UE, Enrico Letta, aseguró que "Europa necesita ser independiente, y Europa no lo es".

"Europa necesita ser resiliente y vivir en un entorno de seguridad económica. Europa necesita alcanzar esa autonomía y autonomía estratégica que son fundamentales para nuestro propio futuro, porque en los últimos años hemos comprendido que, en realidad, Europa vive en un mundo de dependencias", explicó.

En su opinión, para lograr una Unión Europea "plenamente independiente y soberana" es necesario que desarrolle su investigación e innovación "a gran escala", lo que será "fundamental" para el liderazgo de la UE a nivel mundial.

"¿Crees que podremos cumplir esta misión si nuestro sector de la investigación y la innovación está fragmentado en 27 países incapaces de ampliar su alcance, lo que genera la dependencia que hoy en día caracteriza a algunos ámbitos fundamentales de Europa?", se preguntó Letta.

Por otra parte, Zaharieva también presidió hoy un diálogo sobre la aplicación de medidas de seguridad en la investigación.

El objetivo es garantizar que Europa siga abierta a la cooperación mundial, al tiempo que protege mejor su investigación e innovación en un entorno geopolítico cada vez más complejo, explicó la Comisión Europea en un comunicado.

La reunión confirmó que la cooperación internacional "sigue siendo esencial para la investigación y la innovación, incluido el acceso al conocimiento, al talento y a las infraestructuras de investigación".

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