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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 12:00

Una empresa de Russell Brand en EE.UU. intenta rentabilizar su condena vendiendo camisetas

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Londres, 10 nov (EFE).- Una empresa estadounidense vinculada al cómico británico Russell Brand, dedicada a la venta de suplementos, productos de salud y ropa, busca rentabilizar su condena a diez años y medio de prisión por violación y agresiones sexuales, mediante la comercialización de camisetas que piden su libertad.

Por EFE
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Las camisetas, que se venden en la web de Reborn por 34,99 dólares (31 euros), llevan el rostro de Brand y el lema 'Free Russell' (Libertad para Russell), mientras que la página incluye el siguiente mensaje: "Apoya a Russell. Contra la injusticia. Silenciado por alzar la voz".

La web de Reborn, que continúa activa pese a su ingreso en una cárcel de Londres, vende también bebidas de electrolitos, café con extractos de hongos adaptógenos y otros productos que supuestamente son el remedio a "un mundo que quiere que estés enfermo, adormecido y callado".

El diario 'The Times' informa de que, antes del inicio de su juicio en octubre, Brand empezó a reestructurar sus intereses empresariales en Estados Unidos y el Reino Unido.

En este último país, Brand compartía con su esposa, Laura, la sociedad Pablo Diablo's Legitimate Business Firm, que gestionaba sus actuaciones, productos comerciales e ingresos digitales y cuyo cierre empezó a preparar a finales de 2025.

Según las cuentas citadas por 'The Times', sus activos netos cayeron de 12 millones de libras (14,28 millones de euros) a 3,3 millones (3,93 millones de euros) en un año.

Otra sociedad británica, Brand New Collective, vinculada a actividades de restauración, inmobiliarias y creación artística, fue disuelta en junio.

El cómico también solicitó transferir la titularidad de la vivienda familiar de Henley-on-Thames, en el condado inglés de Oxfordshire, adquirida en 2015 por 3,35 millones de libras (3,99 millones de euros).

Vendió además el pub Crown Inn, cerca de esa localidad, por 975.000 libras (1,16 millones de euros), unas 125.000 libras (149.000 euros) más de lo que había pagado por él.

Tras las primeras acusaciones de agresión sexual difundidas en 2023 por 'The Times', 'The Sunday Times' y Channel 4, Google retiró al actor la posibilidad de monetizar sus vídeos en YouTube, donde había reunido 6,6 millones de suscriptores.

Brand trasladó entonces buena parte de su actividad a Rumble, plataforma canadiense de vídeo en la que cuenta con unos 2,2 millones de seguidores, aunque ya no podrá publicar desde prisión.

Tras convertirse al cristianismo y bautizarse en el río Támesis, el actor se trasladó con su familia a finales de 2024 a EE.UU., donde centró sus contenidos digitales en el bienestar, las teorías conspirativas y la religión evangélica, principalmente a través de vídeos y pódcasts.

Según 'The Times', además de ser investigado por otras dos denuncias de violación, el cómico afronta demandas civiles con reclamaciones de indemnización en el Reino Unido y Estados Unidos.

Brand, de 51 años, fue condenado el lunes a diez años y seis meses de prisión por violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres entre 2004 y 2009, cuando estaba en la cima de su fama en el Reino Unido como humorista, actor y presentador de televisión y radio.

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