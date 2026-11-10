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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 08:45

UNICEF pide el fin de los ataques con drones a las infraestructuras en Sudán

Imagen sin descripción

Ginebra, 10 nov (EFE).- Los niños se encuentran entre las principales víctimas de los frecuentes ataques con drones a centrales eléctricas y otras infraestructuras en la guerra civil en Sudán, por lo que estas acciones armadas deben terminar, afirmó este martes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Por EFE
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Su portavoz James Elder recordó en rueda de prensa desde Ginebra que dos tercios de los 400 niños que han muerto o resultado heridos en el conflicto en lo que va de año han sufrido ataques por drones que "están llevando la guerra a lugares que antes eran seguros".

Asimismo, explicó, los ataques con estos artefactos a centrales, cada vez más frecuentes -al menos 15 en octubre- tienen graves efectos para la infancia, ya que, por ejemplo, obligan a detener las bombas depuradoras de agua, aumentando el riesgo de propagación de enfermedades como el cólera, cuyos casos van en aumento.

Además, los cortes eléctricos amenazan la conservación de vacunas y medicamentos, y también perjudican los sistemas de riego, lo que reduce las cosechas, aumenta el precio de los alimentos y el riesgo de desnutrición infantil, que ya afecta a unos 825.000 menores de cinco años en Sudán.

"Los drones, junto a la sequía, se ciernen sobre los niños de Sudán, una doble agresión como nunca habíamos visto antes en la historia del país", resumió Elder.

En ese sentido, recordó los ya patentes efectos en Sudán del fenómeno climático de El Niño, ligado a altas temperaturas y que podría alcanzar a nivel global intensidades sin precedentes en los próximos meses.

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