Universidades neerlandesas superan límite alumnos extranjeros por posible "efecto Trump"

Según los datos publicados este martes por la asociación de Universidades de Países Bajos (UNL), unos 17.600 estudiantes internacionales comenzaron una carrera universitaria en el curso 2026-2027, frente al máximo de 16.766 establecido voluntariamente por las instituciones académicas neerlandesas para reducir el alumnado que estudia en inglés.

La organización considera que una posible explicación del repunte es que los estudiantes extranjeros estén optando cada vez más por universidades europeas ante los cambios introducidos en Estados Unidos, donde la Administración Trump ha endurecido los controles para obtener visados de estudiante y ha mantenido choques con instituciones como Harvard.

El aumento se centra especialmente en las carreras técnicas, que recibieron unos 600 estudiantes internacionales más que el año pasado y representan dos tercios del exceso sobre el límite acordado.

"Necesitamos urgentemente talento internacional, especialmente en sectores prioritarios como el tecnológico. Que precisamente en este ámbito esté aumentando el número de estudiantes es una buena noticia", afirmó el presidente de UNL, Caspar van den Berg.

Sin embargo, el crecimiento contrasta con los esfuerzos de Países Bajos por reducir su dependencia de estudiantes extranjeros, ante la preocupación por la expansión de los programas impartidos en inglés, en detrimento del neerlandés, y la escasez de viviendas para universitarios.

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Para controlar las matriculaciones, varias universidades reducirán las plazas disponibles en determinadas carreras impartidas en inglés, como Psicología, Economía, Administración de Empresas y Ciencias Políticas.

"Al mismo tiempo, las universidades han acordado limitar la llegada de estudiantes internacionales. Por ello, estamos adoptando medidas adicionales específicas para garantizar que la incorporación de estudiantes se mantenga equilibrada", añadió Van den Berg.

La asociación estudiantil neerlandesa ISO rechazó la reducción de plazas y defendió que los alumnos deben poder elegir libremente sus estudios y participar en las decisiones que limiten el acceso a la universidad.

En conjunto, unos 40.800 estudiantes neerlandeses iniciaron estudios universitarios de grado este curso, mientras que el número total de matriculados en las universidades del país se situó en 330.000, unos 2.000 menos que el año anterior.

Pese al repunte de nuevos alumnos, las previsiones del Ministerio neerlandés de Educación indican que el número total de universitarios seguirá disminuyendo hasta situarse en torno a los 300.000 en 2032.

El pasado julio, Países Bajos anunció que incorpora a 34 investigadores extranjeros de primer nivel, la mayoría procedentes de universidades de prestigio de Estados Unidos como Harvard, Stanford, Columbia y Yale, gracias a una iniciativa dotada con 50 millones de euros para ofrecer un destino a investigadores que trabajan en países donde la libertad académica está bajo presión.

Está previsto que en 2027 se apruebe una nueva ronda de incorporaciones con el presupuesto ya disponible, y así reforzar la ciencia europea.