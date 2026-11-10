Unos 30 detenidos en Bolivia tras protesta de maestros contra nuevo cambio educativo

El principal punto de conflicto fue la autopista que conecta las ciudades de La Paz y El Alto, que fue bloqueada por un grupo de maestros y estudiantes de una escuela técnica industrial, quienes utilizaron troncos, piedras y neumáticos para cortar la ruta, en la segunda jornada de una huelga de 48 horas que realiza el magisterio urbano a nivel nacional.

El comandante departamental de la Policía, Ricardo Terrazas, dijo a los medios que "tanto docentes como alumnos estaban extremadamente agresivos lanzando piedras a los vehículos", por lo que los agentes tuvieron que utilizar gases lacrimógenos para dispersarles.

Terrazas mencionó que el resultado es que se tiene "30 arrestados", quienes fueron trasladados hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) para que comparezcan "ante la autoridad competente", en el marco del cumplimiento del estado de excepción que rige en el país.

La protesta de los maestros también se sintió en el centro de La Paz, con el intento de los movilizados de llegar hasta la sede del Ministerio de Educación, que fue impedido por la Policía, aunque lograron quemar un muñeco que representaba al presidente Rodrigo Paz.

Poco después, un grupo de maestros intentó romper un cerco policial para llegar hasta la Felcc y exigir la libertad de los detenidos, pero fueron dispersados por los agentes.

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También hubo manifestaciones en ciudades como Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, mientras que la huelga de maestros se ha cumplido de forma parcial.

Los maestros rechazan una propuesta anunciada por el Gobierno para transferir la administración de los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos a las gobernaciones regionales, algo que, según los sindicatos de docentes, supondrá la "privatización" de la educación, afectaría su estabilidad laboral y podría ocasionar "un desvío" de recursos.

Por su parte, el Gobierno aseguró que no privatizará la educación pública y anunció que insistirá en dialogar con los dirigentes del magisterio, quienes la semana pasada rechazaron la convocatoria para hablar con las autoridades.

Los docentes amenazaron con efectuar una huelga de tres días la próxima semana, mientras que sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) anunciaron que se sumarán a las protestas de los maestros contra la "descentralización" de la educación.