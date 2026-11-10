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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 19:55

Víctimas del Opus Dei dicen que el papa no las llamó por ser "un problema" para la Iglesia

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Buenos Aires, 10 nov (EFE).- Las 43 mujeres que denunciaron al Opus Dei en Argentina por trata de personas y reducción a la servidumbre expresaron este martes su decepción por no haber sido recibidas por el papa León XIV en su visita a este país y dijeron que esto ha ocurrido porque ellas se han convertido en "un problema" para la Iglesia.

Por EFE
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“Es una desilusión. Nos hubiese gustado que nos reciba”, dijo Andrea Martínez, una de las denunciantes, durante una rueda de prensa en Buenos Aires convocada por la organización internacional Ending Clergy Abuse (ECA) un día después de que el papa recibiera a cinco víctimas de abusos de la Iglesia pero no las incluyera.

Las denunciantes esperaban pedir al pontífice que la Iglesia reconozca los abusos a los que fueron sometidas y que el Opus Dei niega.

Martínez consideró que las 43 mujeres que denunciaron a la organización religiosa por haber sido captadas durante su infancia o adolescencia con promesas de educación y alojamiento, y sometidas después a trabajos domésticos sin remuneración, representan hoy “un problema” para la Iglesia, de la que forma parte el Opus Dei.

 “Él conoce nuestra causa, que nos recibiera hubiese sido muy importante para todas nosotras”, agregó en alusión al pontífice.

En la conferencia de prensa, a la que acudieron varias de las denunciantes, Martínez expresó su esperanza de que todavía León XIV las reciba antes de abandonar Argentina este miércoles.

“Tenemos la esperanza de que haya un milagro, sabemos que los tiempos de él no son los nuestros”, expresó.

También reclamó un reconocimiento y pedido de perdón por parte de la Iglesia, al expresar que algunas de las mujeres denunciantes atraviesan dificultades económicas y problemas para conseguir empleos remunerados acordes con sus capacidades.

Elisa Carmona, quien pasó 15 años en esa situación de servidumbre, dijo a EFE que sufrió “abuso laboral, espiritual y emocional” y que tiene secuelas por ello: “Si yo tuviera oportunidad de estar con él, le diría: ‘Santo Padre, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos recibió? ¿Qué puede hacer usted por nosotras?’".

La periodista Paula Bistagnino, quien destapó el caso en Argentina, también participó en la conferencia de prensa y dijo que la ausencia de una audiencia del papa con estas mujeres “constituye una oportunidad perdida para la Iglesia”.

Por su lado, el abogado y director de ECA para América Latina, Sergio Salinas Giordano, cuestionó que la Iglesia haya seleccionado a las cinco personas que se reunieron con el pontífice sin informar los criterios utilizados.

Y el sobreviviente de abusos eclesiásticos alemán Matthias Katsch, también presente en el acto, reclamó transparencia y rendición de cuentas: “Los sobrevivientes no necesitamos la bendición del papa, necesitamos respeto”, aseveró.

En septiembre de 2024 las 43 mujeres presentaron una denuncia ante la Justicia argentina, que investiga a cinco integrantes del Opus Dei por un presunto sistema de captación y explotación laboral. La organización religiosa niega las acusaciones. Este es uno de los caso de abusos más emblemáticos de este país.

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