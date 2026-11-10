Violencia y narcotráfico centran la exposición de Miguel Ángel Rojas en el Reina Sofía

La exposición, abierta al público del 11 de noviembre al 15 de marzo, muestra alrededor de 150 obras que para el artista tienen el objetivo de "acortar las diferencias entre los niveles sociales, económicos y étnicos en Colombia", declaró Rojas a EFE.

Entre las obras, se muestran fotografías de los encuentros clandestinos de homosexuales en los teatros de Bogotá, imágenes de soldados mutilados en el conflicto armado y hojas de coca pegadas en la pared que crean un recorrido de denuncia a los narcotraficantes y consumidores.

A sus 80 años y con seis décadas de carrera artística, Rojas admitió ante las preguntas de la prensa que "es muy probable que no" pudiera exponer hoy esta obra en Colombia bajo el clima político del mandatario Abelardo de la Espriella.

El artista denunció la retirada de obras de forma arbitraria del Museo Nacional de su país y declaró que, como "humanista", esta situación "ha unido a todos los que pensamos libremente y los que tenemos conciencia de lo frágil que es la vida".

Asimismo, criticó que el presidente actual recrudezca "todas las diferencias" y lamentó que "lo más grave es el desconocimiento del otro".

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Por su parte, María Wills Londoño, comisaria de la muestra, afirmó que sería el mejor "momento de mostrar" la exposición porque es una "necesidad urgente" en el panorama contemporáneo y confesó que, tras diálogos con posibles museos, "ojalá sea posible" que la obra viaje a Colombia.

El creador colombiano traslada su postura crítica frente al poder a su manera de entender el oficio, donde evita la "estética pura" para "meter los dedos en el fango" y mirar de frente "la miseria humana".

Una de las obras más destacadas del recorrido es el 'David' (2004), una secuencia de imágenes de un soldado mutilado por una mina antipersona que posa con la intención de imitar la postura renacentista.

"Le pedí que me posara cual David y él me preguntó: ¿cuál David?", recordó Rojas, para quien esta respuesta corroboró su planteamiento sobre la falta de educación y cómo el pensamiento y la cultura abren las mayores brechas sociales.

Esta violencia armada enlaza directamente con el negocio del narcotráfico en Colombia y su obra 'El camino corto' (2012) que refleja a través de recortes de coca y billetes de dólar los nombres de capos del narcotráfico y grandes consumidores de la historia, desde Freud a Paris Hilton.

Para el artista, ambos comparten la culpa en el conflicto colombiano a través de un camino rápido donde los narcotraficantes "quieren ser ricos ya" y los consumidores "quieren ser felices ya", e incluye su propio nombre entre estos últimos al haber sido consumidor.

La exposición adentra también al visitante en la herida ecológica del territorio provocada por el extractivismo, las políticas antidroga y la tala de árboles en la selva amazónica.

En este sentido, Rojas confesó a EFE que su pieza favorita es 'Cuidado del Amazonas' centrada en la protección de los pueblos originarios: "Me lleva a preguntarme cómo será esa integración" de las comunidades "que nos van a aportar muchísimo" y la importancia de "no explotarlos" ni "borrar esa tradición".

Durante toda su trayectoria, en la que relata el sufrimiento humano, Rojas reconoció a EFE que el arte "ha sido una terapia, no solo personal sino también colectiva" y que tiene la capacidad de sanar.

Con esta retrospectiva, Rojas aspira a seguir iluminando "la oscuridad de la conciencia" y demostrar que "una manera de trascender es a través de la obra".