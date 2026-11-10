ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
22º
Máx
29º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 16:15

Votantes de California rechazarían la Proposición 40 sobre impuesto a los multimillonarios

Imagen sin descripción

Los Ángeles (EE.UU.), 10 nov (EFE).- Los votantes de California rechazaron la Proposición 40, que planteaba establecer un impuesto único del 5 % sobre el patrimonio de los multimillonarios del estado, según la proyección de Associated Press (AP).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La medida buscaba destinar la mayor parte de los ingresos a la atención médica para compensar los recortes federales derivados de la ley fiscal de Donald Trump conocida como la 'One Big Beautiful Bill Act'.

Los votantes rechazaron la proposición con el 52,8 % de los votos, frente al 47,2 % que la apoyó, con el 83 % escrutado hasta esta mañana, según AP, una semana después de las elecciones de medio mandato.

La moción, impulsada por una coalición de sindicatos, grupos progresistas y activistas, fue polémica y dividió opiniones entre demócratas de alto perfil como el propio gobernador de California, Gavin Newsom, quien se opuso, mientras que el Partido Demócrata de California la respaldó y el senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, hizo campaña a su favor.

Sus detractores argumentaban que el gravamen podría generar una migración masiva de los residentes más ricos, que terminaría agravando los problemas presupuestarios del estado a largo plazo.

Newsom ha defendido un impuesto nacional a la riqueza, no uno que se aplique solo en California. El gobernador, que deja el cargo en enero y suena como posible aspirante presidencial en 2028, podría retomar el tema en esa campaña.

La Proposición 40 también provocó una contramedida, impulsada por multimillonarios como Sergey Brin: la Proposición 42, que prohíbe nuevos impuestos estatales sobre el patrimonio personal.

Según los resultados preliminares, la 40 fue rechazada y la 42, que Newsom respaldó, resultó aprobada.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más
05
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más

Te puede interesar