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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 12:00

​Wall Street abre en rojo tras un dato de inflación en EE.UU. peor de lo previsto

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Nueva York, 10 nov (EFE).- Wall Street abrió en rojo este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, restaba un 0,22 %, después de que se anunciara una inflación de octubre superior a la prevista.

Por EFE
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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba hasta los 52.272; el selectivo S&P 500 restaba un 0,48 %, hasta los 7.514 enteros; y el tecnológico Nasdaq retrocedía un 0,60 %, hasta las 25.102 unidades.

El índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos mostró un incremento en octubre del 0,4 % en octubre con respecto al mes anterior, lo que incluye una subida destacada del precio de la gasolina del 1 % con respecto a septiembre, según informó hoy el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Estos datos podrían reforzar los argumentos a favor de nuevas subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

El gobernador de la Fed, Christopher Waller, señaló anoche que el banco central debería considerar un incremento mayor si la inflación se mantenía alta.

Tras la publicación de los datos, los operadores empezaron a descontar una probabilidad de aproximadamente el 10 % de que se produzca una subida de medio punto porcentual el próximo mes.

Las acciones de Nvidia, que se ha visto envuelta en un escándalo de espionaje, cotizan a la baja con una bajada de 4,12 %.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajaba este martes un 2,82 %, hasta los 84,40 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera por "prácticamente terminada" la guerra con Irán.

A las 09:00 hora local (14:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 2,45 dólares respecto al cierre anterior.

En otros mercados, el oro se devaluaba un 1,49 %, hasta los 4.053 dólares la onza, y la plata un 1,75 %, hasta los 51,77 dólares la onza; el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía 12,8 puntos básicos, hasta el 4,99%.

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