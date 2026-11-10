Wall Street cierra en rojo, lastrado por la subida de los precios en EEUU en octubre

Al toque de la campana, el Dow se situó en los 52.231 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,38 %, hasta 7.520 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,74 %, hasta 25.065 enteros.

El índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos mostró un incremento en octubre del 0,4 % con respecto al mes anterior, lo que incluye una subida destacada del precio de la gasolina del 1 % en comparación con septiembre, según informó este martes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

El incremento mes a mes del IPC estadounidense se ralentizó ligeramente con respecto a septiembre (cuando el indicador subió un 0,6 %) y se situó a un nivel idéntico al de agosto.

Estos datos pueden reforzar los argumentos a favor de nuevas subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

Tom Hainlin, estratega nacional de inversiones de U.S. Bank Asset Management, apuntó a CNBC que los datos del IPC publicados hoy "indican que quizá la inflación se mantenga un poco más alta durante algo más de tiempo".

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La noticia también hizo subir el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años hasta el 4,992 %.

En el plano corporativo, destacó la bajada de Nvidia en un 5,5 %, en medio de la investigación de la empresa sobre su director ejecutivo, Jensen Huang, que admitió haber tenido una aventura extramatrimonial, presuntamente con una ejecutiva de la empresa Megaspeed que era una espía del Gobierno chino.

Por otro lado, la tecnológica Anthropic, creadora del 'chatbot' de inteligencia artificial (IA) Claude, anunció este martes que su oferta pública inicial (OPI) se situará entre 70 y 78 dólares por acción, lo que hace prever que alcance una valoración de unos 1,3 billones de dólares.

Anthropic ha pedido cotizar en el índice Nasdaq bajo las siglas ANT.

En otros mercados, el oro bajó un 1,8 %, hasta los 4.040 dólares la onza, y la plata un 1,17 %, hasta los 51,54 dólares la onza.

Mientras, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este martes un 0,93 %, hasta los 86,04 dólares el barril, pendiente del supuesto fin de la guerra en Irán después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la diera por "prácticamente terminada".