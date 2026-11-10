ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
22º
Máx
29º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
36º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 19:45

Xi y Putin valoran las relaciones con Nicaragua en el cumpleaños de Ortega, según Murillo

Imagen sin descripción

San José, 10 nov (EFE).- El Gobierno de Nicaragua informó este martes que los presidentes de China, Xi Jinping y de Rusia, Vladimir Putin, felicitaron al mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, con motivo de sus 81 años, que cumplirá mañana miércoles.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La esposa de Ortega y copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo a través de medios oficiales en Managua que Xi y Putin felicitaron a Ortega por su onomástico y reafirmaron su disposición de continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación con el país centroamericano.

Xi Jinping, según Murillo, envió una carta a Ortega en la que le hace llegar sus sinceras felicitaciones y sus mejores deseos, y destacó el "desarrollo integral y acelerado" de las relaciones entre los dos países.

"Este año marca el quinto aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Nicaragua, y estoy dispuesto a trabajar junto a usted y la copresidenta Rosario para reforzar la orientación estratégica, profundizar la confianza mutua política y promover continuamente un mayor desarrollo de la Asociación Estratégica China-Nicaragua para mayor beneficio de nuestro pueblo", señaló Xi en su carta, según el Gobierno nicaragüense.

Por su lado, Putin elogió a Ortega, su aliado, de quien dijo "ha aportado una contribución personal importante al desarrollo de relaciones de Asociación Estratégica entre nuestros pueblos y países", según Murillo.

"Y sin duda continuaremos nuestro constructivo trabajo conjunto para seguir fortaleciendo todo el conjunto de relaciones bilaterales, mutuamente beneficiosas, en beneficio de los pueblos amigos de Rusia y Nicaragua. Le deseo buena salud, ánimo alto, bienestar y éxitos en la actividad de Estado", manifestó Putin en la carta.

Ortega llega a los 81 años de edad delegando paulatinamente el poder a Murillo, de 75 años, y a sus hijos, principalmente a Laureano Ortega Murillo, encargado de las relaciones con China y Rusia y considerado como el 'delfín' por sectores de la oposición.

El exguerrillero sandinista, que gobierna el país desde 2007, es la persona que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con 30 años y siete meses. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990.E FE

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Nacionales
Video: abrieron la bóveda de la mansión de Santiago Peña y esto fue lo encontrado
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más
04
Policiales
Miguel Vázquez está solo en una celda para tres, no tiene tele ni aire y no puede salir de su pabellón
Ver más
05
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más

Te puede interesar