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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 18:35

Zelenski cree que Europa necesita consensuar un representante para negociaciones de paz

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Copenhague, 10 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señaló este martes que Europa necesita consensuar un único representante para participar en futuras negociaciones de paz con Moscú, Washington y Kiev sobre la guerra en Ucrania.

Por EFE
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"Creo que en noviembre, no más tarde, se debe decidir quién representará a Europa en futuras negociaciones, porque será mejor y así esa persona tendrá un mandato de todos los países y cada voz podrá ser escuchada", dijo en rueda de prensa Zelenski en Copenhague, donde se encuentra de visita hasta el miércoles.

El mandatario ucraniano rehusó sugerir nombres de quién podría ser el representante europeo, pero resaltó que había muchos líderes "fuertes" en el continente, "en la Unión Europea (UE) y fuera de ella".

La comparecencia en Copenhague se produjo después de una cena de trabajo con los jefes de gobierno de los cinco países nórdicos, un encuentro en el que les presentó una lista de necesidades para este invierno, que incluyen defensa aérea y, sobre todo, apoyo energético, según reveló el propio Zelenski posteriormente.

La visita de Zelenski a Dinamarca coincide con el inicio de las negociaciones tripartitas en Abu Dabi, con Estados Unidos de mediador, las primeras entre Moscú y Kiev en casi nueve meses.

Zelenski se mostró precavido sobre las negociaciones, si bien resaltó que cualquier resultado, aunque sea modesto, sería positivo.

"No confiamos, pero tenemos esperanza. Es cierto. No podemos vivir sin esperanza. Siempre apoyamos las negociaciones porque queremos trabajar. Necesitamos más presión, no hay la suficiente presión sobre Rusia", afirmó.

Tras la cena con los líderes nórdicos y Zelenski, el primer ministro sueco en funciones, Ulf Kristersson, defendió la necesidad de que Europa esté presente en el proceso.

"Somos claros en que no se pueden mantener discusiones sobre la seguridad de Europa a nuestras espaldas. Europa debe estar sentada en la mesa. Además, son discusiones que no se pueden celebrar mientras la guerra continúe", escribió Kristersson en su cuenta en la red social X.

Zelenski cerrará mañana su estancia en Dinamarca con una audiencia en el Palacio Real con el rey Federico X y una visita al Parlamento, donde pronunciará un discurso.

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