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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 11:55

Zelenski insiste en tregua y garantías de seguridad al reanudarse contactos en Abu Dabi

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Copenhague, 10 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insistió este martes en la necesidad de un alto el fuego para paralizar el frente de guerra en su país y en unas garantías de seguridad sólidas, al reanudarse en Abu Dabi los contactos trilaterales entre representantes de Kiev, Moscú y Estados Unidos.

Por EFE
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"La manera más rápida de poner fin a la guerra de Rusia es mantener las posiciones y pasar a las discusiones", dijo en una entrevista con la televisión pública de Dinamarca, país al que llegó este martes para reunirse con la primera ministra Mette Frederiksen.

Un alto el fuego "puede durar un mes, dos meses o un año o puede durar más de lo que esperamos ahora", señaló y argumentó que al congelar el frente la economía se empezará a recuperar y que "el diálogo es mejor que las armas".

Por el contrario, la negativa del presidente ruso, Vladímir Putin, a un alto el fuego, con el argumento de que quiere primero acordar un plan a largo plazo, es una señal de que no quiere detener la guerra, subrayó Zelenski.

En la entrevista, el presidente ucraniano también critico la postura estadounidense de que Kiev puede "intercambiar territorio por paz".

"Cuando los americanos preguntaron: '¿puedes intercambiar el Donbás por seguridad?', yo les contesté: '¿Podéis decirme qué significa? ¿Qué seguridad? ¿La OTAN?'", explicó.

La respuesta de Washington fue "no la OTAN pero similar a la OTAN", una contestación que no satisfizo a Zelenski, ya que ante una situación así hace falta una "respuesta clara".

"Los rusos se llevaron nuestras armas nucleares, ¿no? Lo hicieron. Después detuvieron nuestra integración en Europa, nos impidieron estar en la OTAN. Y finalmente nos ocuparon. Es por eso que es una pregunta abstracta. Nadie confía en que Putin pare si abandonamos el Donbás", argumentó.

Está previsto que Zelenski y Frederiksen participen este martes en un acto en la Universidad de Copenhague.

A lo largo de esta jornada y del miércoles están programados también encuentros con parlamentarios, empresarios daneses, una audiencia con el rey Federico X y una reunión conjunta con los primeros ministros de Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia y Finlandia.

Además, Zelenski pronunciará el miércoles un discurso en el pleno del Parlamento danés.

El ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, anunció este martes un nuevo paquete de ayuda militar de 4.800 millones de coronas suecas para Ucrania (unos 640 millones de euros).

"La principal prioridad es nuestra seguridad y reforzar nuestra defensa. Habrá nuevas medidas para mejorar las capacidades defensivas de Ucrania: un sólido paquete de ayuda en materia de defensa por parte de Dinamarca. ¡Gracias por este apoyo!", escribió Zelenski en redes sociales a su llegada a Dinamarca.

La visita de Zelenski coincide con el inicio en Abu Dabi de la reunión de dos días a nivel técnico entre las delegaciones de Ucrania y de Rusia, bajo mediación de EE.UU., en el primer encuentro trilateral desde finales de febrero, cuando las negociaciones se interrumpieron debido a la guerra estadounidense en Irán.

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