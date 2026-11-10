Zelenski insta a Trump a cambiar de táctica para presionar a Rusia en las negociaciones

"Quizás haya sido su táctica acercarse a (el presidente ruso, Vladimir) Putin y así empujarlo a negociar: levantar sanciones para mediar y, durante la mediación, hacer negocios con Rusia... Quizás sea su táctica, pero hoy vemos que no ha funcionado", dijo Zelenski en un coloquio en la Universidad de Copenhague con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Zelenski, que se encuentra hoy y mañana de visita en Dinamarca, pidió a Trump que use "todas sus oportunidades y su poder" para encontrar otro camino distinto para presionar al presidente ruso.

La visita de Zelenski coincide con el inicio de las negociaciones tripartitas en Abu Dabi, con Estados Unidos de mediador, las primeras entre Moscú y Kiev en casi nueve meses.

"Es difícil tener buenas noticias con los rusos, no son nuestros mejores amigos", dijo sobre las negociaciones Zelenski, que añadió que en la primera jornada se han abordado temas humanitarios y garantías de seguridad.

Preguntado por si volver a la mesa de negociaciones era una forma de satisfacer a Trump, Zelenski dijo que no era su trabajo "hacer feliz" al mandatario estadounidense, sino hacer todo lo posible para involucrar a todas las partes y que cualquier resultado, aunque sólo fuera el intercambio de prisioneros, sería un paso positivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante la charla, Zelenski insistió en la necesidad de un alto el fuego y de congelar la línea del frente como primer paso para iniciar las negociaciones y se mostró escéptico con la posibilidad de ceder territorios a Rusia, añadiendo que no confía en Putin.

El presidente ucraniano acusó a Rusia de usar los ataques a infraestructura energética como parte de sus operaciones, "para dividir a la población, presionar y crear el caos".

Antes de su charla en la universidad, Zelenski mantuvo una reunión con Frederiksen, que coincidió con el anuncio de un nuevo paquete de ayuda militar danesa a Ucrania de unos 640 millones de euros, que incluye defensa aérea y drones.

"Pienso que aún hay muchas cosas que podemos hacer, no sólo por parte de Dinamarca y Europa, sino también por la coalición de voluntarios. La defensa aérea es la número uno", dijo en la charla posterior Frederiksen, quien apuntó también a la infraestructura crítica y la energía.

Frederiksen resaltó la unidad respecto a Ucrania de Europa y de los países nórdicos, con cuyos líderes mantendrá hoy Zelenski una cena de trabajo.

Zelenski cerrará mañana su estancia en Dinamarca con una audiencia en el Palacio Real con el rey Federico X y una visita al Parlamento, donde pronunciará un discurso.