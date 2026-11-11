La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,76 %

Entre las compañías líderes, las acciones que más cayeron fueron las de la Transportadora Gas del Sur (-2 %) y las de Ternium (-1,9 %), mientras que las que más subieron fueron las de la Sociedad Comercial del Plata (+8,7 %) y las de Telecom Argentina (+4,7 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares subieron hasta el 2,3 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 852 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en los 1.570 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista bajó a los 1.544 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió quince pesos, hasta los 1.565 por unidad para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia dispar.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió el 0,6 %, hasta los 1.666,19 pesos por unidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó el 0,3 %, hasta los 1.578,42 pesos por unidad.