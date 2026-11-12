Cuba dice que el G7 repite los "falsos argumentos" de EE.UU. para "justificar" el embargo

La "reciente declaración de la reunión de Cancilleres G7 omite la realidad del cruel impacto del bloqueo, la guerra económica y el cerco energético del Gobierno de EE.UU. contra Cuba", señaló esta jornada el ministro de Exteriores isleño en la red social X.

El jefe de la diplomacia de la nación caribeña reiteró que esa política "constituye una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano y viola la soberanía de terceros Estados".

También recordó que el embargo fue condenado "una vez más por la comunidad internacional recientemente en la Asamblea General de Naciones Unidas", cuando el pasado octubre se aprobó la resolución que pide su fin con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, el menor respaldo en dos décadas, según datos de la oficina de prensa de la ONU.

Las declaraciones de Rodríguez llegan luego de que los jefes de la diplomacia del G7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) difundieran una declaración en la cual muestran "inquietud sobre la profunda crisis económica y las necesidades humanitarias" en la isla, tras su reunión de dos días esta semana en París, Francia.

En los dos párrafos dedicados a Cuba en el documento, los ministros pidieron transformaciones para "promover la prosperidad, el respeto de los derechos humanos y la realización de las aspiraciones legítimas del pueblo cubano".

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Además, solicitaron "medidas concretas en favor de una gobernanza democrática multipartidista, de la libertad de prensa y de las libertades de expresión y de asociación" e hicieron un llamado al "diálogo constructivo e inclusivo para encontrar una salida a la crisis" en el país caribeño.

Cuba sufre desde hace seis años una de sus peores crisis económicas y humanitarias con escasez de alimentos, combustible y medicinas, una espiral inflacionaria y dolarización parcial.

Las tensiones entre La Habana y Washington han escalado durante 2026 por el bloqueo energético impuesto por EE.UU. desde enero, que interrumpió los suministros petroleros y las sanciones secundarias, medidas que han agravado la ya difícil situación en la isla, provocada también por años de deficiente gestión del Gobierno de La Habana.