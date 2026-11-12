El programa de Mélenchon lidera las ventas de libros en Francia, por delante del Goncourt

El barómetro de la revista especializada 'Livres hebdo' indica este jueves que el libro 'L'avenir en commun' (El futuro en común) en el que en 160 páginas Mélenchon repasa su programa para afrontar su cuarta carrera al Elíseo, superó a 'L'inconnue du quai de Javel', de Philippe Jaenada, que dos días antes había recibido el más prestigioso premio de las letras francesas.

Como suele ocurrir, el galardón también propulsó las ventas del libro de Jaenada, que pasó del noveno al segundo puesto y que desde su salida en agosto pasado ha vendido ya 90.000 ejemplares.

Pero el libro de Mélenchon le ha superado en la semana, con 10.000 ejemplares vendidos solo durante el mitin que el candidato tuvo el pasado sábado en Le Bourget, a las afueras de París, donde presentó el programa a seis meses de las presidenciales de abril-mayo próximo.

La editorial de Mélenchon ha previsto una tirada de 300.000 ejemplares, y la diputada izquierdista Clémence Guetté aseguró en la red social X que las ventas "son una demostración de fuerza".

Desde el partido 'melenchonista' presumen de haber superado a los libros de otros políticos en plena precampaña presidencial.

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Según el mismo barómetro, 'Gouverner', del ultraderechista Jordan Bardella (delfín de Marine Le Pen), ha vendido 10.000 ejemplares en el mismo periodo, mientras que 'La casse du siècle', de la soberanista Sarah Knafo, ha colocado en esa semana 17.000 libros, aunque desde su salida el 2 de septiembre acumula ya 350.000.

'L'avenir en commun' contiene las 1.069 medidas del candidato izquierdista, en las que combina sus propuestas clásicas, como la subida del salario mínimo o el adelanto de la edad de jubilación, con una nueva vertiente ecológica que quiere colocar en el centro de su programa.

Los sondeos en Francia apuntan a Mélenchon como probable rival de Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones francesas, prevista para el 2 de mayo, para la que las encuestas dan ventaja a la líder de la extrema derecha sobre el resto de candidatos.