Hunden en EEUU histórico transatlántico para crear el mayor arrecife artificial del mundo

La operación, inicialmente prevista para este jueves, fue adelantada al miércoles por las previsiones de fuertes vientos y las condiciones meteorológicas adversas que se esperaban para hoy, detallaron las autoridades del condado Okaloosa.

El hundimiento comenzó el miércoles alrededor de las 19:40 GMT, a unos 40 kilómetros al suroeste de Destin, en el noroeste de Florida, y concluyó cerca de las 3:00 GMT del jueves.

Con más de 300 metros de eslora y una longitud superior a los 269 metros del Titanic, el SS United States cruzó el Atlántico en más de 800 ocasiones y fue uno de los grandes símbolos de la navegación comercial estadounidense durante la década de 1950.

Su velocidad le permitió establecer récords en la travesía transatlántica, antes de que el auge de la aviación comercial provocara su retirada del servicio a finales de los años sesenta.

La iniciativa, impulsada por el condado de Okaloosa, busca dar una nueva vida al buque como refugio para la biodiversidad marina y atractivo para el turismo de buceo, al convertirlo en el "mayor" arrecife artificial del mundo.

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Alex Fogg, responsable de Recursos Naturales del condado de Okaloosa y director del proyecto, explicó que el arrecife permitirá atraer distintas especies marinas y generar actividad económica en la zona.

Antes de su hundimiento, el barco fue sometido a trabajos de limpieza que incluyeron la retirada de materiales contaminantes, el vaciado de sus más de cien tanques de combustible y el despeje de las cubiertas para garantizar que su conversión en arrecife cumpliera las condiciones medioambientales.

Construido a comienzos de la década de 1950, el SS United States cubrió rutas regulares entre Estados Unidos y Europa y llegó a contemplarse su utilización como transporte de tropas en caso de conflicto durante la Guerra Fría.

El condado de Okaloosa adquirió la embarcación en 2024, después de que su restauración y retorno al servicio fueran descartados por falta de financiación y de un plan viable.