Rutte dice que no critica a España ni a Portugal porque hacen lo que deben en Defensa

Rutte se refirió al tema tras ser preguntado por esas afirmaciones a su llegada a una cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE).

"Yo no tengo ninguna crítica hacia Portugal ni hacia España, porque están haciendo exactamente lo que tenemos que hacer: aumentar el gasto en defensa y aumentar la producción de Defensa. Lo que digo en toda Europa, y no solo cuando se trata de Portugal y España, es que a veces las poblaciones, no los políticos, sino la gente de a pie, e insisto, esto ocurre en toda Europa, sienten que hay una diferencia respecto a los países del flanco oriental, como Estonia, Polonia y otros", indicó.

"Lo único que digo es que estos últimos misiles rusos tardan cinco minutos más en llegar a Dublín, Ámsterdam, Madrid o Roma de lo que tardan en llegar a Talin o Vilna", añadió.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal criticó el pasado martes a Rutte por esas declaraciones.

"Portugal, su Gobierno y su pueblo nunca han tenido ninguna duda sobre de qué lado de la historia se encuentran", señaló el Ministerio luso en una cuenta social.

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Calificó además de "lamentable" que el secretario general de la OTAN "hable tan a la ligera sobre un asunto tan grave".

"Mark Rutte debería saber mejor que nadie que no debe pasar por alto a los países y gobiernos que apoyan firmemente a Ucrania y comprenden plenamente la amenaza que representa Rusia", añadió.