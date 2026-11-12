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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 10:30

Rutte dice que no critica a España ni a Portugal porque hacen lo que deben en Defensa

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Dublín , 12 nov (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este jueves que no tiene "ninguna crítica hacia Portugal ni hacia España" porque están aumentando el gasto y la producción en Defensa, tras sus declaraciones de la semana pasada a la televisión neerlandesa, cuando dijo que los países del sur de Europa consideran la guerra de Rusia como algo lejano.

Por EFE
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Rutte se refirió al tema tras ser preguntado por esas afirmaciones a su llegada a una cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE).

"Yo no tengo ninguna crítica hacia Portugal ni hacia España, porque están haciendo exactamente lo que tenemos que hacer: aumentar el gasto en defensa y aumentar la producción de Defensa. Lo que digo en toda Europa, y no solo cuando se trata de Portugal y España, es que a veces las poblaciones, no los políticos, sino la gente de a pie, e insisto, esto ocurre en toda Europa, sienten que hay una diferencia respecto a los países del flanco oriental, como Estonia, Polonia y otros", indicó.

"Lo único que digo es que estos últimos misiles rusos tardan cinco minutos más en llegar a Dublín, Ámsterdam, Madrid o Roma de lo que tardan en llegar a Talin o Vilna", añadió.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal criticó el pasado martes a Rutte por esas declaraciones.

"Portugal, su Gobierno y su pueblo nunca han tenido ninguna duda sobre de qué lado de la historia se encuentran", señaló el Ministerio luso en una cuenta social.

Calificó además de "lamentable" que el secretario general de la OTAN "hable tan a la ligera sobre un asunto tan grave".

"Mark Rutte debería saber mejor que nadie que no debe pasar por alto a los países y gobiernos que apoyan firmemente a Ucrania y comprenden plenamente la amenaza que representa Rusia", añadió.

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