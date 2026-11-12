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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 11:50

Seis de cada 10 migrantes temporales en España ven mejorar a sus familias por sus remesas

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Madrid, 12 nov (EFE).- Seis de cada diez personas extranjeras que participan en programas de migración circular en España han experimentado cambios positivos en sus familias gracias a su envío de remesas, según un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presentado este jueves en Madrid.

Por EFE
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Se trata de una de las conclusiones de un estudio enmarcado dentro del proyecto MigraTalent de la OIM España, enfocado en apoyar iniciativas de migración laboral segura, ordenada y regular como el Programa de Gestión Colectiva de Contrataciones en origen (Gecco) del Ministerio español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Estos programas consisten en la tramitación y concesión de autorizaciones de residencia y trabajo para grupos de trabajadores extracomunitarios que no estén ni residan en España para su contratación en origen con el fin de que pasen un tiempo trabajando en el país y luego vuelvan a su lugar de procedencia.

Según esta investigación, realizada a partir de una encuesta a 706 participantes procedentes de Colombia, Marruecos, Ecuador, Honduras, Senegal, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana, el 96 % de los trabajadores del Gecco envía remesas a sus familias al menos una vez al mes.

El informe apunta que el 92 % de los migrantes destina el envío de remesas al sustento familiar, seguido de la educación (64 %), el ahorro (57 %) y el pago de deudas (34 %).

Destaca la mejora que muchos perciben en sus familias gracias a este envío de dinero, lo que, según el comunicado, "subraya la importancia que adquieren las transferencias económicas en el sostenimiento de las familias y comunidades de origen".

Más allá del dinero, el estudio analiza también los beneficios no económicos de la migración circular, como los conocimientos, experiencias y aprendizajes que las personas migrantes transmiten a sus familias y comunidades de origen a su vuelta.

En este ámbito, el 93 % afirmó haber obtenido conocimientos útiles para su país de origen y el 78 % dijo haber compartido estos aprendizajes con sus familias y comunidades.

En cuanto a los sectores, la actividad agrícola constituye, con diferencia, el principal sector de procedencia de las personas encuestadas, seguido, a considerable distancia, del socorrismo acuático y, de forma minoritaria, del sector de la electricidad.

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