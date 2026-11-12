Ucrania afirma que Putin quiere una tregua en Kostiantínivka para mover tropas

“Teniendo en cuenta que en Oleshki metieron equipamiento (militar) e hicieron rotaciones de tropas aprovechando la operación humanitaria, está claro lo que quieren en Kostiantínivka, pero hay que aclarar todos los detalles”, dijo a los periodistas Dmitró Litvin, asesor de comunicación del presidente Volodímir Zelenski, en la primera reacción oficial ucraniana a la oferta formulada por Moscú.

El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso este jueves ante los emisarios de la Casa Blanca para Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner, la organización de una misión humanitaria en la estratégica ciudad ucraniana de Kostiantínivka, en la región de Donetsk.

Pese a que el Ejército ruso aseguró haberla tomado en julio pasado, las hostilidades todavía continúan y Kiev afirma no haber perdido del todo el control de la localidad.

Putin puso como modelo para esta posible nueva operación humanitaria, en la que se evacuaría a unas 500 personas, el alto el fuego que los defensores del pueblo de Rusia y Ucrania, Yana Lantrátova y Dmitró Lubinets, coordinaron con mediación de la oficina de la primera dama de EE.UU., Melania Trump, en Oleshki.

El presidente ruso propuso que ambos defensores del pueblo vuelvan a ocuparse de la tregua en Kostiantínivka.

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El Ejército ucraniano y el presidente Volodímir Zelenski acusaron a Rusia después de que concluyera el alto el fuego de haber aprovechado el cese de las hostilidades para reforzar sus posiciones con tropas y equipamiento militar, algo que sin embargo ha negado el defensor del pueblo ucraniano.