AI insta a Túnez a investigar "urgentemente" el aumento de muertes de presos en verano

Aunque el Ejecutivo no brindó datos oficiales de fallecidos, la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos (LTDH) registró 23 muertes en las prisiones entre los meses de julio y agosto pasados -los más calurosos desde 1950-, cuando los decesos se multiplicaron por cuatro respecto a temporadas estivales anteriores.

Ante estas circunstancias, AI solicitó investigar de manera imparcial e independiente este "alarmante" aumento, que coincidió con una cadena de olas de calor sin precedentes, y constantes cortes de luz y agua que se prolongaron durante todo el verano.

La organización señaló en un comunicado que el calor extremo y la escasez de agua embotellada agravaron las condiciones de las prisiones, "marcadas por el hacinamiento crónico y la interrupción de los servicios básicos".

Las autoridades, destacó AI, "tienen el deber de proteger la vida y la salud de todas las personas bajo su custodia", una obligación que "no se cumplió" con los presos, "encerrados en celdas sin ventilación durante una ola de calor récord y sin acceso adecuado a agua potable", lo que supone "una grave violación del derecho a la vida".

El sistema penitenciario de Túnez vive un hacinamiento crónico, con una tasa de ocupación media nacional de un 194 % en 2025, según Prison Insider, que destacó que en la cárcel de Kairouan (noreste) superó el 250 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la organización, dedicada a informar sobre las condiciones de detención en todo el mundo, al menos ocho prisiones tunecinas proporcionan menos de dos metros cuadrados de espacio habitable por detenido.