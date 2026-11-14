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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 14:35

Al menos 139 personas fueron atendidas en Lima en los primeros días de la visita del papa

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Lima, 14 nov (EFE).- Al menos 139 personas necesitaron atención médica por agotamiento, deshidratación, problemas arteriales y otros malestares durante los primeros dos días de la visita del papa León XIV en Lima, durante los cuales encabezó actividades al aire libre en la Plaza Mayor y en el Estadio Nacional bajo altas temperaturas, según informó este sábado el seguro social EsSalud.

Por EFE
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El despliegue de brigadas médicas del itinerante Hospital Perú y ambulancias de EsSalud permitió responder oportunamente a las emergencias registradas en la Plaza Mayor, ubicada en el centro histórico de Lima, y el Estadio Nacional, durante la vigilia de jóvenes que congregó a 60.000 personas el jueves.

Los equipos de emergencia atendieron principalmente a adultos mayores y jóvenes que presentaron cuadros de deshidratación, agotamiento, alteraciones de la presión arterial y otros malestares, en un contexto de altas temperaturas y gran concentración de personas.

EsSalud desplegó equipos de Hospital Perú mediante puestos médicos de avanzada y módulos satelitales ubicados estratégicamente para facilitar la atención de los asistentes.

Estos espacios contaron con más de 16 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeros y técnicos asistenciales, preparados para brindar primeros auxilios, evaluar a los pacientes y atender posibles emergencias, señaló el seguro social peruano.

De igual forma, el Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) movilizó cuatro ambulancias tipo II y un equipo de 12 profesionales especializados para reforzar la respuesta sanitaria.

"Nuestro compromiso con los miles de fieles es ofrecerles tranquilidad, reforzando las acciones de prevención y atención para garantizar su bienestar durante esta multitudinaria manifestación de fe en honor al papa León XIV", expresó el gerente de Oferta Flexible de EsSalud, Óscar Broggi.

Desde el arribo de León XIV a Perú, el pasado miércoles, cada uno de sus desplazamientos ha movilizado a miles de personas, así como en cada uno de los puntos de su agenda, razón por la cual los servicios sanitarios han desplegado a personal médico para atender a los fieles, así como unidades de emergencia que siguen al Santo Padre en cada uno de sus eventos.

Tras su paso por Chiclayo, la ciudad en la que fue obispo por ocho años, Cusco y Pucallpa, el papa volverá a Lima el lunes para despedirse con una multitudinaria misa en la base aérea de Las Palmas, en la que se espera la asistencia de más de un millón de personas.

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