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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 13:00

Alaska elige a su primer gobernador demócrata en 20 años y sigue sin definir senador

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Washington, 14 nov (EFE).- El demócrata Jonathan Kreiss-Tomkins se convertirá en el próximo gobernador de Alaska, el primero de su partido en liderar el estado desde 2002, según pronósticos de medios publicados este sábado, mientras continúa el recuento para la carrera al Senado por ese estado casi dos semanas después de las elecciones de medio mandato.

Por EFE
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Kreiss-Tomkins aventaja con el 50,8 % de votos a sus tres contrincantes republicanos, que tienen el 28,1 %, 13,6 % y 7,2 % respectivamente, lo que permitió a medios como NBC y AP proyectar su victoria con un 96 % de papeletas escrutadas.

Este resultado amplía la arrolladora victoria de los demócratas en los comicios del 3 de noviembre, en los que los opositores recuperaron el control del Senado y la Cámara de Representantes.

El Partido Demócrata pasará a controlar treinta gobernaciones en 2027, tras arrebatar el poder a los republicanos en seis estados.

Kreiss-Tomkins, de 37 años, será el gobernador más joven en la historia de ese estado y reemplazará al republicano Mike Dunleavy, en esa posición desde 2018.

Conocido por sus iniciales JKT, el exrepresentante estatal de la pequeña comunidad insular de Sitka hizo campaña con la promesa de favorecer la cooperación entre partidos y resolver los problemas de los habitantes del territorio.

Se ha descrito como un "hombre de centro" y durante la carrera recibió el apoyo de tres exgobernadores, un demócrata, un republicano y un independiente, además del respaldo de la senadora republicana Lisa Murkowski.

Kreiss-Tomkins ha propuesto aumentar los fondos de las escuelas públicas, reducir los costos de energía, ampliar el programa sanitario Medicaid y proteger la pesca, una de las industrias más importantes en Alaska, además de abogar por una moratoria en la creación de nuevos centros de datos hasta que la legislatura estatal emita regulaciones.

En la carrera por el Senado, la demócrata Mary Peltola (49,8 %) aventaja al senador republicano Dan Sullivan (46,1 %) en unos 10.400 votos, con poco más del 96 % del voto escrutado, según NBC.

El resultado de este prolongado conteo podría no conocerse sino hasta el próximo miércoles debido a las características del voto en ese estado, donde un demócrata no gana una elección a la Cámara Alta desde 2008.

A la espera de la resolución de la carrera en Alaska, el bloque demócrata mantiene una mayoría de 55 escaños en el Senado, incluidos dos independientes, frente a 44 republicanos.

Los demócratas han arrebatado ocho escaños al partido del presidente, Donald Trump, en unas elecciones en las que se renovaban 35 de los 100 puestos de la Cámara Alta.

De los 435 escaños de la Cámara de Representantes, los demócratas han ganado ya 256, muy por encima de la mayoría de 218, frente a los 170 de los republicanos, mientras quedan nueve todavía por adjudicar, de acuerdo con proyecciones de NBC.

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