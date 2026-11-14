Atentan contra renombrado periodista investigativo en Panamá.

En horas de la madrugada de este sábado, un ataque por parte de una persona desconocida incendió la residencia del renombrado comunicador panameño Rolando Rodríguez, periodista investigativo del medio La Prensa de Panamá.

Según reporta La Prensa, el ataque tuvo lugar alrededor de las 2:30, hora local de Panamá (4:30 en Paraguay), cuando una persona descendió de un taxi frente a la casa del periodista y arrojó un objeto contra la vivienda, causando una explosión.

Rodríguez no se encontraba en su casa en el momento del ataque. Dentro de la vivienda sí se hallaba su esposa, quien salió ilesa.

SIP pide esclarecer los hechos y proteger a periodista

La Prensa señala que el ataque se produce mientras Rodríguez lleva adelante una investigación periodística sobre presuntos vínculos de exfuncionarios del Gobierno de Panamá con una importante empresa contratista del Estado panameño.

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Rodríguez también participó en investigaciones de repercusión internacional como Panama Papers, que desveló en 2016 un esquema internacional de fraude, evasión de impuestos y otros delitos financieros que giraba en torno a un bufete de abogados con base en Panamá.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció sobre el ataque calificándolo como un hecho de “extrema gravedad que reclama una investigación inmediata, el esclarecimiento de los hechos y garantías de protección para el periodista y su familia”.