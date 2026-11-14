Autoridades y ONG retiran más de 12 toneladas de basura de ecosistemas acuáticos mexicanos

Las actividades formaron parte de la Jornada Nacional de Limpieza y Conservación de Ecosistemas Marino-Costeros 2026 que contó con más de ochocientos participantes del sector pesquero y acuícola, autoridades de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas y sociedad civil, detalló el organismo en un comunicado.

El titular de la Conapesca, Rigoberto Salgado Vázquez, encabezó las labores en Los Dinamos, en la alcaldía capitalina de La Magdalena Contreras, donde destacó que los cuerpos de agua proporcionan sustento, alimento y miles de empleos.

El funcionario señaló que sanear los ecosistemas marinos y de agua dulce resulta fundamental para proteger la biodiversidad y garantizar la calidad y seguridad de los productos pesqueros y acuícolas destinados al consumo.

Advirtió que los desechos en mares, ríos, lagunas y presas amenazan a la fauna acuática porque pueden provocar que quede atrapada, sufra lesiones o muera por ingerirlos.

También alertó de la degradación de residuos en microplásticos que ingresan en las cadenas alimentarias.

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Ante ello, pidió a pescadores y acuicultores adoptar playas y espacios naturales para convertir su limpieza en un compromiso permanente.

La Conapesca, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, indicó que estas acciones se suman a la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México, coordinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.