Bélgica prorroga la orden de detención de un ex clérigo ruandés sospechoso en el genocidio

El sospechoso, un hombre de 78 años llamado Jean Baptiste R., originario de Ruanda y con nacionalidad belga, era director del Hogar de la Virgen Pobre en la localidad ruandesa de Gatagara, un centro y hogar de acogida para personas con discapacidad física, durante el genocidio.

Según medios locales, el ex clérigo facilitó en varias ocasiones a milicias hutíes la identidad de personas -hombres, mujeres y niños- residentes en el centro y pertenecientes al grupo tutsi, que posteriormente fueron asesinadas.

La Fiscalía Federal detalló que incluso antes de los sucesos del 24 de abril de 1994, R. ya habría mantenido contactos con las milicias y habría organizado y asistido a reuniones destinadas a organizar y preparar el genocidio contra los tutsis.

Concretamente, el sospechoso habría obligado a empleados y pacientes a llevar consigo una tarjeta de identificación en la que figurara su origen étnico.

El pasado mes de junio, añadió la Fiscalía, se llevó a cabo una comisión rogatoria en Ruanda con el fin de tomar declaración a testigos y visitar el centro de Gatagara donde trabajaba el ahora detenido.

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Varios medios informaron que el ruandés huyó de su país en 1996 y, tras pasar por Italia, se mudó en 2023 a Bélgica, donde fue detenido el pasado 28 de septiembre y puesto en prisión preventiva.

La Fiscalía Federal señaló que cuenta actualmente con 37 expedientes en curso relacionados con el genocidio de los tutsis en Ruanda.

En Bélgica ya se han celebrado siete juicios, todos ellos ante la Audiencia Provincial de Bruselas, y se ha condenado a 12 personas relacionadas con este genocidio. Las penas impuestas oscilan entre los 10 años y la cadena perpetua.