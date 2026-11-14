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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 09:35

Comienza en París la marcha en defensa del poder adquisitivo por quinto sábado consecutivo

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París, 14 nov (EFE).- La manifestación en París contra el encarecimiento del coste de la vida dio comienzo este sábado, por quinto fin de semana consecutivo, con la particularidad de incorporar en el mismo cortejo otras movilizaciones en defensa de los derechos de la infancia o contra la violencia policial.

Por EFE
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La marcha de París, impulsada por asociaciones estudiantiles y los 'chalecos amarillos', partió sobre las 13.30 horas locales (12.30 GMT) desde la plaza de la República para dirigirse a la de la Bastilla y terminar en la de Nación.

"Hay todo un pueblo que se está levantando y que les dice a los gobiernos y a los multimillonarios a los que sirven: ¡basta ya!", dijo desde la plaza de la República el principal portavoz de los 'chalecos amarillos', Benjamin Ball, a la cadena BMFTV.

Y añadió: "El Gobierno no ha dado más que migajas. Y nosotros queremos toda la panadería (...) Queremos que se satisfagan todas las reivindicaciones urgentes de todos los sectores afectados, de todos los sectores movilizados".

En el mismo sentido se expresaron los dirigentes de la intersindical estudiantil, que prometieron continuar con la movilización hasta que el Gobierno asuma sus reivindicaciones y llamaron a sumarse a la nueva jornada de huelgas y manifestaciones prevista para el próximo martes, convocada por los sindicatos.

El recorrido autorizado en París por las autoridades pretende facilitar que las familias con niños puedan abandonar la manifestación en Bastilla, antes de su finalización en Nación, donde habitualmente se producirse altercados por grupos radicales durante la dispersión.

En un día de sol radiante en la capital francesa, la incógnita está en la participación de este sábado, tras la fuente caída registrada en el anterior tanto en París como en toda Francia.

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