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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 19:20

Cuba agradece a obispos católicos de EE.UU. "facilitar la ayuda humanitaria" hacia la isla

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La Habana, 14 nov (EFE).-El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se reunió este sábado con una delegación de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, liderada por el cardenal Sean Patrick O'Malley, a quienes agradeció "facilitar la ayuda humanitaria que llega a Cuba, procedente de varios países".

Por EFE
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"Dialogamos sobre la realidad nacional de ambos países y el escenario internacional" y "agradecí el papel de la Iglesia y de sus organizaciones para facilitar la ayuda humanitaria que llega a Cuba, procedente de varios países", detalló el mandatario de la isla caribeña en un mensaje en la red social X.

El cardenal estadounidense Seán Patrick O’Malley (arzobispo de Boston entre 2003 y 2024) ha realizado múltiples visitas a Cuba a lo largo de más de una década y en momentos claves como la visita del Papa Francisco (1936-2025) en 2015 a la isla.

La delegación estadounidense que lo acompaña está integrada por el arzobispo Borys Gudziak, presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia de Obispos Católicos y Christopher Ljungquist, director de la Oficina Internacional de Justicia y Paz de esa organización.

Además de Mario Jesús Paredes, presidente ejecutivo de la organización médica SOMOS Community Care, puntualizó una nota ampliada de la Presidencia del país caribeño.

Al encuentro con los católicos estadounidenses, que tuvo lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana, asistieron por la parte cubana altos funcionarios del Estado y monseñor Juan Gabriel Díaz Ruíz, nombrado hace una semana arzobispo de Santiago de Cuba (este).

En julio pasado llegó a Cuba el primer cargamento humanitario procedente de EE.UU., como parte de una ayuda prometida por la Administración del presidente, Donald Trump, por valor de 100 millones de dólares en "asistencia humanitaria" la cual sería distribuida "en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones independientes y confiables".

Desde entonces, han arribado regularmente a la isla los vuelos que contienen unos 700 módulos de alimentos e igual cantidad de kits con artículos de higiene y que son recibidos por la organización católica Cáritas Cuba en diferentes regiones del país.

Cáritas Cuba ha informado que, de ese fondo de 100 millones de ayuda humanitaria del gobierno estadounidense, 60 millones se gestionan por medio de la Iglesia Católica.

La visita de los obispos católicos estadounidenses a Cuba se produce en uno de los momentos de mayor tensión entre Washington y La Habana, con el establecimiento en enero por parte de EE.UU. de un bloqueo de crudo a la isla y sanciones secundarias en mayo, siempre bajo la retórica de amenazas de intervención militar.

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