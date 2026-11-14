Delcy Rodríguez llega a Doha tras reunirse con el primer ministro catarí en Turquía

El Ministerio de Comunicación venezolano y el canal oficial VTV informaron de que la mandataria ya se encuentra en Doha "para dar inicio a una agenda de trabajo en el marco de la diplomacia internacional y el multilateralismo", y ampliar los "lazos de cooperación" de Venezuela.

Este viernes, Rodríguez se reunió con Al Thani en Turquía, donde asistieron en la semana a la cumbre climática de la ONU (COP31), un encuentro del que no trascendieron muchos detalles ni los temas tratados.

"Trasmití mis saludos al emir Tamim bin Hamad Al Thani y mi reconocimiento a su liderazgo. Seguimos afianzando nuestras relaciones diplomáticas con una voluntad firme de desarrollo, crecimiento y bienestar para nuestros pueblos", dijo Rodríguez en sus canales oficiales.

El canciller venezolano, Oliver Blanco, también se reunió con el ministro de Estado de Exteriores de Catar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, y expresó la oportunidad que abre el inicio de vuelos directos entre Caracas y Doha, que Qatar Airways comenzó a operar a principios de este mismo mes.

Catar se ofreció, tras la intervención militar estadounidense en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, a mediar para una "solución pacífica inmediata" en Venezuela y sirvió como mediador para construir una agenda de trabajo entre Washington y Caracas.

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Además, Catar también sirvió inicialmente como sede de una cuenta en la que se depositaban ingresos del petróleo venezolano vendidos bajo un mecanismo acordado entre Estados Unidos y el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

Al Thani viajó a Venezuela el 17 de febrero para reunirse con Rodríguez y revisar un "mapa de cooperación integral" y avanzar en una agenda compartida con oportunidades de desarrollo para ambos países.