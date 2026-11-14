ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
Conexión Romance
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
38º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
14 de noviembre de 2026 - 11:45

Delcy Rodríguez llega a Doha tras reunirse con el primer ministro catarí en Turquía

Imagen sin descripción

Caracas, 14 nov (EFE).- La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este sábado a Catar, después de que ayer se reuniera en Estambul con el primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, para fortalecer los lazos con el país árabe, que fue mediador internacional para Venezuela.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Ministerio de Comunicación venezolano y el canal oficial VTV informaron de que la mandataria ya se encuentra en Doha "para dar inicio a una agenda de trabajo en el marco de la diplomacia internacional y el multilateralismo", y ampliar los "lazos de cooperación" de Venezuela.

Este viernes, Rodríguez se reunió con Al Thani en Turquía, donde asistieron en la semana a la cumbre climática de la ONU (COP31), un encuentro del que no trascendieron muchos detalles ni los temas tratados.

"Trasmití mis saludos al emir Tamim bin Hamad Al Thani y mi reconocimiento a su liderazgo. Seguimos afianzando nuestras relaciones diplomáticas con una voluntad firme de desarrollo, crecimiento y bienestar para nuestros pueblos", dijo Rodríguez en sus canales oficiales.

El canciller venezolano, Oliver Blanco, también se reunió con el ministro de Estado de Exteriores de Catar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, y expresó la oportunidad que abre el inicio de vuelos directos entre Caracas y Doha, que Qatar Airways comenzó a operar a principios de este mismo mes.

Catar se ofreció, tras la intervención militar estadounidense en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, a mediar para una "solución pacífica inmediata" en Venezuela y sirvió como mediador para construir una agenda de trabajo entre Washington y Caracas.

Además, Catar también sirvió inicialmente como sede de una cuenta en la que se depositaban ingresos del petróleo venezolano vendidos bajo un mecanismo acordado entre Estados Unidos y el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

Al Thani viajó a Venezuela el 17 de febrero para reunirse con Rodríguez y revisar un "mapa de cooperación integral" y avanzar en una agenda compartida con oportunidades de desarrollo para ambos países.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Del meme a la realidad: Las reacciones más insólitas durante allanamientos
Ver más
02
Economía
Exministra de Turismo, afectada por Uela, cuenta que el grupo de Ueno presionaba a la Senatur para abrir una cuenta
Ver más
03
Política
Nubicom en la mira del BCP y la CGR por irregularidades y pagos de Ueno
Ver más
04
Fútbol Internacional
Uruguay asalta La Bombonera derrotando a la Argentina post-Messi
Ver más
05
Política
Crece la indignación ciudadana: concejales no se ponen de acuerdo ni para elegir a sus autoridades
Ver más

Te puede interesar