Delegaciones de pueblos indígenas llegan a Pucallpa para el encuentro con el papa León XIV

Los representantes de los pueblos originarios llegaron en el mayor parte de los casos al puerto fluvial de Pucallpa, tras varias horas e incluso días de navegación por los ríos de la selva amazónica, que son las principales vías de comunicación de este vasto territorio.

El encuentro congregará en Pucallpa, la capital de la amazónica región peruana de Ucayali, fronteriza con Brasil, a representantes de los distintos pueblos indígena que habitan en la parte amazónica de Perú, que abarca el 62 % del territorio similar.

La cita será en el malecón de Yarinacocha, la turística laguna de la ciudad de Pucallpa, formada por un brazo del río Ucayali, que al unirse con el Marañón unos kilómetros más abajo forma el río Amazonas, el más caudaloso y largo del mundo.

Participarán delegaciones de los pueblos Shipibo-konibo, Ashaninka y Kukama kukamiria, así como una delegación Awajún y representantes de 13 organizaciones indígenas convocadas por la Pastoral Indígena.

Los participantes llegarán desde Iquitos y Yurimaguas (Loreto), Puerto Maldonado (Madre de Dios), Sepahua y Atalaya (Ucayali), así como desde las jurisdicciones de Tarapoto (San Martín) y Jaén (Cajamarca).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un total de 145 representantes de pueblos indígenas fueron trasladados desde la ciudad de Iquitos, la más grande de la Amazonía peruana, en dos vuelos militares, según informó el Ministerio de Cultura en un comunicado.

Este sábado arribó a Pucallpa una delegación de 300 integrantes de Nopoki, el programa de educación intercultural bilingüe desarrollado por la Universidad Católica Sede Sapientiae (UCSS) junto al Vicariato Apostólico de San Ramón.

León XIV seguirá así promoviendo un sínodo amazónico con los pueblos indígenas que habitan en el pulmón verde del mundo, como ya hiciera también el papa Francisco en Perú en 2018 cuando encabezó un encuentro similar en la ciudad de Madre de Dios.

Los tres papas que han realizado visitas a Perú han pasado por la Amazonía, pues el primero en hacerlo fue Juan Pablo II al llegar a Iquitos y señalar que "el papa se siente charapa" (gentilicio popular para referirse a la gente de la parte amazónica del país).

Posteriormente, Francisco tuvo el mencionado encuentro en Madre de Dios, donde lanzó la idea de moldear una Iglesia local guiada por las culturas y voces de los pueblos indígenas.

No obstante, León XIV será el primer papa en oficiar una misa en la Amazonía peruana, pues tras el encuentro con las comunidades indígenas se dirigirá a la Villa Deportiva Regional de Pucallpa para impartir una homilía, algo que sus predecesores no hicieron en sus respectivas visitas.

León XIV se encuentra del 11 al 16 de noviembre en Perú, última parada de su primera gira a América Latina, tras haber visitado previamente Uruguay y Argentina; y la etapa más larga del viaje, con un total de seis días para visitar las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, la ciudad donde fue obispo ocho años.

La visita del papa León XIV a Perú supone su regreso a su país adoptivo en el que adquirió la nacionalidad peruana, al pasar más de veinte años de su vida en él en distintos periodos, desde 1982 cuando llegó como misionero hasta 2023, cuando el papa Francisco lo convocó para ir al Vaticano.