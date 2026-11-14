Detienen a alias Primo Gay, líder de una disidencia de las FARC en el noroeste de Colombia

"Fueron capturados dos integrantes de una estructura narcoterrorista en la vereda (aldea) Santa Ana, municipio de Briceño, Antioquia. Entre los capturados se encuentra alias Primo Gay, identificado como Néider Yesid Uñates López, cabecilla principal de la subestructura (frente) 5 de las disidencias de las FARC", señaló De la Espriella en X.

El jefe criminal lideraba un grupo que hace parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una de las mayores disidencias de las FARC que está comandada por alias Calarcá, uno de los criminales más buscados de Colombia.

El detenido tiene "antecedentes de vínculos criminales con el Clan del Golfo", la mayor banda del país, así como "figuraba entre los más buscados de Antioquia y era requerido por la justicia por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas de fuego y municiones".

"Este bandido está vinculado con la instalación de campos minados, ataques contra nuestra Fuerza Pública, asesinatos y atentados contra infraestructura y maquinaria", detalló el mandatario.

Durante la operación en la que fue detenido Primo Gay, las autoridades incautaron dos pistolas calibre 9 mm, proveedores y munición.

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En la zona donde fue detenido Primo Gay tienen presencia las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otros grupos narcotraficantes que luchan por el control territorial.