ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Plaza Pública
ABC TV de 14:00:00 a 14:59:00
Ver ABC TV
Polideportivo
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Plaza Pública
ABC TV de 14:00:00 a 14:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
14 de noviembre de 2026 - 13:25

Detienen a alias Primo Gay, líder de una disidencia de las FARC en el noroeste de Colombia

Imagen sin descripción

Bogotá, 14 nov (EFE).- Las autoridades detuvieron a Neider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, jefe de un grupo de disidencias de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el departamento de Antioquia (noroeste), confirmó este sábado el presidente Abelardo de la Espriella.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Fueron capturados dos integrantes de una estructura narcoterrorista en la vereda (aldea) Santa Ana, municipio de Briceño, Antioquia. Entre los capturados se encuentra alias Primo Gay, identificado como Néider Yesid Uñates López, cabecilla principal de la subestructura (frente) 5 de las disidencias de las FARC", señaló De la Espriella en X.

El jefe criminal lideraba un grupo que hace parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una de las mayores disidencias de las FARC que está comandada por alias Calarcá, uno de los criminales más buscados de Colombia.

El detenido tiene "antecedentes de vínculos criminales con el Clan del Golfo", la mayor banda del país, así como "figuraba entre los más buscados de Antioquia y era requerido por la justicia por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas de fuego y municiones".

"Este bandido está vinculado con la instalación de campos minados, ataques contra nuestra Fuerza Pública, asesinatos y atentados contra infraestructura y maquinaria", detalló el mandatario.

Durante la operación en la que fue detenido Primo Gay, las autoridades incautaron dos pistolas calibre 9 mm, proveedores y munición.

En la zona donde fue detenido Primo Gay tienen presencia las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otros grupos narcotraficantes que luchan por el control territorial.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Exministra de Turismo, afectada por Uela, cuenta que el grupo de Ueno presionaba a la Senatur para abrir una cuenta
Ver más
02
Policiales
Del meme a la realidad: las reacciones más insólitas durante allanamientos
Ver más
03
Política
Denuncian presunto despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco y apuntan al hijo de Santiago Peña
Ver más
04
Política
Nenecho muestra mensajes a Peña donde advierte de efectos de la “borrachera”, la “resaca” y la “traición”
Ver más
05
Nacionales
Humberto Blasco al frente de la Policía Municipal capitalina anuncia reforma en PMT ¿Qué medidas implementarán?
Ver más

Te puede interesar