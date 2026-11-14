Detienen a cantante de música regional mexicana tras suspender su concierto en Querétaro

La detención, practicada por la Policía Estatal a las 04:00 hora local (10:00 GMT), según el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La ficha identifica como lugar de detención la avenida Estadio, en Santiago de Querétaro, aunque no precisa el motivo legal del arresto ni establece una relación directa con las canciones interpretadas.

La suspensión de la presentación ocurrió la noche del viernes en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, donde el comité organizador aseguró que el artista interpretó dos temas excluidos de la lista acordada previamente con las autoridades.

Según los organizadores, inspectores municipales de El Marqués lo retiraron inicialmente del escenario para advertirle del incumplimiento, pero luego volvió a cantar una canción identificada en los reportes como 'AMG' en la que colabora con otros artistas del género conocido como corridos tumbados como Natanael Cano y Peso Pluma, tras lo cual suspendieron la presentación.

Ballesteros cuestionó la actuación policial en una transmisión en vivo y sostuvo que no había interpretado canciones expresamente prohibidas.

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También denunció que agentes utilizaron gas para obligarlo a salir de su vehículo, que posteriormente fue remolcado.

El músico afirmó que el problema se originó por cambiar el orden de su repertorio, una versión distinta de la ofrecida por los organizadores.

En agosto de 2025, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, promulgó un decreto que prohíbe reproducir o interpretar en eventos públicos música que promueva delitos o violencia.

Municipios de la entidad reforzaron después sus reglamentos para imponer sanciones, incluida la suspensión de espectáculos.

Estas restricciones se extendieron en varios estados mexicanos durante 2025, en un debate intensificado después de que el grupo Los Alegres del Barranco fuera investigado en Jalisco por proyectar imágenes atribuidas al narcotraficante Nemesio Oseguera durante un concierto.

Ese abril, el cantante Luis R. Conriquez enfrentó disturbios en la Feria de Texcoco al negarse a interpretar narcocorridos.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó entonces su rechazo a prohibir un género musical, aunque defendió fomentar contenidos que no glorifiquen la violencia y las drogas.

El Gobierno mexicano lanzó en abril de 2025 el concurso binacional "México canta por la paz y contra las adicciones", como mecanismo de respuesta. EFE