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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 16:55

Díaz-Canel pide "reconvertir" la industria azucarera de Cuba hacia la generación eléctrica

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La Habana, 14 nov (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, instó a "reconvertir" la deprimida industria azucarera de la isla para priorizar la generación eléctrica y los derivados de la caña en medio de la profunda crisis económica y energética que vive la isla, reseñaron este sábado medios oficiales.

Por EFE
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Durante un encuentro en el Palacio de las Convenciones de La Habana con directivos del grupo estatal Azcuba y productores, el mandatario sentenció que el sector se medirá a partir de ahora por "la energía que genere, la meladura que produzca, la deuda que pague y el salario que entregue".

El mandatario reconoció "cifras inaceptables", deudas salariales con los trabajadores, los impagos a los productores cañeros y el deterioro de las siembras, a la vez que instó a aplicar las 176 reformas para descentralizar la economía, como un proceso de "reconversión" pues, desde la dirección del país, no se ha “renunciado a la caña”.

Díaz-Canel instó a los trabajadores del sector a no ser "espectadores de la reconversión" a la vez que señaló que "el bloqueo (impuesto por EE.UU.) no es una excusa", sino "un obstáculo que hay que superar con inteligencia".

Reconoció que esa industria "es parte de la historia (...) y la cultura de este país", por lo cual "su rescate es una necesidad imperiosa".

La histórica agroindustria, antaño motor económico de Cuba -que llegó a producir más de ocho millones de toneladas en 1970 y superaba los cuatro millones antes de la década de 1990-, atraviesa su peor crisis en más de un siglo.

Según cálculos de EFE basados en fuentes oficiales, la zafra azucarera de 2024/2025 en Cuba no superó las 150.000 toneladas, lo que supuso el peor resultado en más de un siglo en una nación que llegó a ser el primer exportador mundial de azúcar y contó con hasta 160 centrales.

A lo largo de los años, la isla suscribió acuerdos preferenciales con Estados Unidos (antes de la revolución) y con la Unión Soviética.

Los expertos señalan entre las causas del declive del sector azucarero, el derrumbe del bloque socialista, la obsolescencia de los centrales, la falta de inversiones y recursos materiales.

A ello se sumaron los apagones, las adversidades climatológicas, la escasez de personal capacitado y las propias ineficiencias del Gobierno cubano entre las que destaca el proceso de reestructuración del sector a principios de siglo.

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