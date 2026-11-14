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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 10:40

Dieciocho países árabes e islámicos exigen que Israel cumpla con el alto el fuego en Gaza

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El Cairo, 14 nov (EFE).- Dieciocho países árabes e islámicos condenaron este sábado de forma categórica los ataques israelíes en Gaza y exigieron que Israel cumpla con sus obligaciones según el acuerdo de alto el fuego de 2025 y el plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y cese sus acciones militares en la Franja palestina.

Por EFE
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En un comunicado conjunto, los ministros de Exteriores de esos países, entre los que figuran Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Turquía, Catar y Egipto, condenaron sobre todo el reciente bombardeo israelí contra el hospital de Nasser, en el sur de Gaza, que provocó la muerte de al menos seis personas y heridas a otras 27.

"Esto constituye una violación del derecho internacional humanitario, que garantiza protección especial para las instalaciones médicas y el personal sanitario", dijeron los ministros, según la nota.

También denunciaron "los continuos ataques israelíes (...) contra tiendas de campaña y otros lugares que albergan a personas desplazadas", ya que "socavan el acuerdo de alto el fuego y los esfuerzos para restablecer la seguridad y la estabilidad en la Franja, y contradicen el plan integral del presidente Donald Trump".

El documento expresa la "profunda preocupación" por las restricciones israelíes a la entrada de ayuda humanitaria y materiales de refugio a Gaza, incluidas tiendas de campaña, caravanas y casas móviles, así como suministros médicos.

"Esto está exacerbando la catástrofe humanitaria a medida que se acerca el invierno. (...) La falta de refugio adecuado y el deterioro de los servicios de agua, saneamiento y atención médica ponen en grave riesgo la vida de los civiles, en particular de los niños y bebés, que se enfrentan a la amenaza de muerte por exposición al frío extremo", advirtieron.

Pidieron que EE.UU y la Junta de Paz para Gaza impulsada por Trump "intensifiquen sus esfuerzos para garantizar que Israel cumpla plenamente sus compromisos y levante todas las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria", algo que -insistieron- "es fundamental para mantener la credibilidad de los acuerdos y fortalecer el alto el fuego".

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, el Ejército de Israel ha matado a más de 1.600 palestinos en ataques e incursiones desde la firma del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

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