Dieciocho países árabes e islámicos exigen que Israel cumpla con el alto el fuego en Gaza

En un comunicado conjunto, los ministros de Exteriores de esos países, entre los que figuran Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Turquía, Catar y Egipto, condenaron sobre todo el reciente bombardeo israelí contra el hospital de Nasser, en el sur de Gaza, que provocó la muerte de al menos seis personas y heridas a otras 27.

"Esto constituye una violación del derecho internacional humanitario, que garantiza protección especial para las instalaciones médicas y el personal sanitario", dijeron los ministros, según la nota.

También denunciaron "los continuos ataques israelíes (...) contra tiendas de campaña y otros lugares que albergan a personas desplazadas", ya que "socavan el acuerdo de alto el fuego y los esfuerzos para restablecer la seguridad y la estabilidad en la Franja, y contradicen el plan integral del presidente Donald Trump".

El documento expresa la "profunda preocupación" por las restricciones israelíes a la entrada de ayuda humanitaria y materiales de refugio a Gaza, incluidas tiendas de campaña, caravanas y casas móviles, así como suministros médicos.

"Esto está exacerbando la catástrofe humanitaria a medida que se acerca el invierno. (...) La falta de refugio adecuado y el deterioro de los servicios de agua, saneamiento y atención médica ponen en grave riesgo la vida de los civiles, en particular de los niños y bebés, que se enfrentan a la amenaza de muerte por exposición al frío extremo", advirtieron.

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Pidieron que EE.UU y la Junta de Paz para Gaza impulsada por Trump "intensifiquen sus esfuerzos para garantizar que Israel cumpla plenamente sus compromisos y levante todas las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria", algo que -insistieron- "es fundamental para mantener la credibilidad de los acuerdos y fortalecer el alto el fuego".

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, el Ejército de Israel ha matado a más de 1.600 palestinos en ataques e incursiones desde la firma del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.