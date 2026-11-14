Diputado árabe acusa a Netanyahu de "colaborar" con mafias tras el asesinato de una mujer

"Esta realidad no es solo un fracaso del Gobierno de Netanyahu y (del ministro de Seguridad Nacional, Itamar) Ben Gvir a la hora de garantizar la seguridad personal de los ciudadanos, sino una colaboración con las organizaciones criminales, que siguen sembrando el terror en las localidades árabes sin que nadie se lo impida", afirmó Atauna en un comunicado.

La víctima, una mujer de unos 50 años identificada como Lina Qasem por Yabarín, murió cuando salía del comercio, y otras tres personas resultaron heridas de carácter moderado y leve, según la Policía, que ha detenido a tres sospechosos y localizado el vehículo desde el que presuntamente se lanzó la granada.

"Una mujer fue a comprar dulces para su familia y no volvió a casa", lamentó ante la prensa en el lugar de los hechos el comisionado general de la Policía, Dani Levy, que prometió pedir cuentas "a quienes los enviaron, a quienes los metieron en esto y, por supuesto, a ellos personalmente".

"En un Estado normal como el Estado de Israel, los criminales tienen que estar entre rejas. Y una mujer como esta tiene que poder comprar dulces y volver a casa", añadió Levy, que aseguró que la Policía meterá a los criminales en la cárcel "uno a uno" y llevará "la calma a los pueblos y localidades árabes".

El comandante del Distrito Norte, Meir Eliyahu, recordó que no es el primer ataque en Kafr Manda: en un incidente anterior, unos agresores dispararon contra un vehículo y los agentes abrieron fuego e hirieron a los sospechosos, contra los que ya se ha presentado un escrito de acusación.

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Atauna calificó el ataque de "eslabón más en la cadena de delincuencia y sangre en la sociedad árabe" y aseguró que su formación actuará "con todas las herramientas parlamentarias" para "acabar con el mandato" del Gobierno de Netanyahu.

Por su parte, Yabarín afirmó que 200 personas han sido asesinadas en la comunidad árabe de Israel desde el inicio del año. "200 veces en las que el ministro delincuente sonrió ante el asesinato de seres humanos", denunció, en alusión a Ben Gvir, responsable de la Policía.

"Cientos de miles de armas ilegales circulan en nuestra sociedad, y no hay ley ni juez", añadió Yabarín, que prometió hacer "todo lo posible" para echar al Gobierno en funciones.

Kafr Manda, situada en la Baja Galilea, es una de las localidades de la minoría árabe de Israel, palestinos con ciudadanía israelí que representan en torno al 21 % de la población.

El presidente israelí, Isaac Herzog, condenó el martes en la sesión inaugural de la Knéset (Parlamento) la violencia en la comunidad árabe y afirmó que "debe ser erradicada con toda la fuerza".