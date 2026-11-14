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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 12:35

Doha y Ankara refuerzan su alianza defensiva con nuevo pacto en plena crisis en el Golfo

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El Cairo, 14 nov (EFE).- Catar y Turquía han firmado un nuevo acuerdo de "defensa mutua" en el que se comprometen a "adoptar una postura unificada ante cualquier ataque armado externo contra una o ambas partes", según confirmaron este sábado medios oficiales cataríes, en un momento en el que los países árabes del golfo Pérsico buscan blindarse en medio de la guerra.

Por EFE
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El acuerdo "tiene como objetivo fortalecer la defensa colectiva y lograr la seguridad y la estabilidad regional", según los puntos claves difundidos por la agencia oficial catarí de noticias, QNA.

El pacto fue suscrito el viernes en Estambul, junto con otros cuatro que cubren la cooperación bilateral en varios ámbitos, en particular la seguridad, el comercio y las inversiones, durante una reunión del Comité Estratégico Supremo turco-catarí, en presencia del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani.

"El acuerdo no solo refleja el compromiso de los signatarios con la preservación de su soberanía e integridad territorial, sino también su visión compartida de contribuir a un orden regional más seguro y estable", destacó un comunicado conjunto publicado tras la reunión.

"En este contexto, ambas partes acordaron consultarse sobre las amenazas a su seguridad, así como sobre cuestiones de seguridad regional y global y políticas de defensa, y fortalecer la cooperación mediante ejercicios militares conjuntos, colaboración en la industria de defensa e intercambios de personal para la formación".

Este pacto se suma a los firmados en los últimos años por Ankara y Doha en materia de defensa y formación militar, y llega después del memorando de entendimiento que Catar, Turquía, Pakistán e Indonesia suscribieron el pasado 21 de octubre para fortalecer la cooperación en la industria militar y mejorar las capacidades defensivas de los cuatro países.

Convenios que se firman en un momento en el que los países árabes del golfo Pérsico, todos exportadores de petróleo y gas, tratan de diversificar sus alianzas y reducir su dependencia de Estados Unidos en materia de defensa, especialmente desde el estallido de la guerra de Irán.

El conflicto, iniciado a finales de febrero, provocó el cierre del estrecho de Ormuz y una oleada de ataques de represalia iraníes contra los aliados de Washington en el golfo Pérsico, que han sufrido cuantiosas pérdidas económicas debido a esas agresiones y al bloqueo de la estratégica vía marítima.

Arabia Saudí, líder de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), firmó por su parte en agosto un convenio con Pakistán y Turquía, llamado el Acuerdo de La Meca, por el que estas potencias musulmanas suníes establecieron que una agresión contra una de ellas sería considerada como un ataque contra las tres.

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