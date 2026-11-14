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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 14:20

Ecuador lanza plan para ampliar acceso de pequeños productores a mercados internacionales

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Guayaquil (Ecuador), 14 nov (EFE).- El Gobierno ecuatoriano presentó la estrategia de comercio justo 2026-2035, que tiene como objetivo promover condiciones comerciales más equitativas y facilitar el acceso de los productos ecuatorianos a los mercados internacionales, informó este sábado el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

Por EFE
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La construcción de la iniciativa contó con la asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y busca generar oportunidades para los pequeños productores y las organizaciones de la economía popular y solidaria.

La cartera de Desarrollo Económico estará a cargo de su implementación y coordinará acciones de formación con instituciones públicas, organizaciones productivas, organismos de cooperación internacional y la academia.

En 2025, las exportaciones ecuatorianas vinculadas al comercio justo alcanzaron 760 millones de dólares, un 34,5 % más que en 2024, y llegaron a 35 mercados internacionales.

De acuerdo al ministerio, el país registró 170 organizaciones certificadas el año pasado y el banano y el plátano, las flores y plantas, y el cacao y sus elaborados representaron el 98,1 % de las exportaciones bajo este esquema.

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