El cine mexicano abre la sección oficial del Festival de Huelva con 'Soy Mario'

Premiada con el Maguey del Jurado y el premio Mezcal de Mejor Actor del Festival Internacional de Guadalajara y también presente, entre otros, en el Festival Internacional de Cine de Toronto o el Festival de Cine Latino de Nueva York, el filme llenó en Huelva el Gran Teatro, punto de proyecciones de un certamen que ha programado 12 títulos en su sección oficial.

Así, este año compiten 'Después de Elena', 'Las flores de Julia', 'A margem do rio' y 'La vida es', producciones de Chile, Colombia, Italia, Argentina, Brasil, Alemania y México, varias de ellas coproducciones, junto a 'Pepita la pistolera' (Argentina), de Lucía Puenzo; 'Funk' (Brasil), de Aly Muritiba, o 'Matapanki' (Chile), de Diego "Mapache" Fuentes.

Junto a 'Soy Mario' (México), completan la sección oficial 'El mundo de Gugu' (Brasil); 'Los días libres' (Argentina-Brasil-México); 'Quatro meninas' (Brasil) y 'El bovino de los cuernos curvos' (Colombia).

En 2025 ganó el trofeo la cinta brasileña 'La mejor madre del mundo', dirigida por Anna Muylaert, lo que hizo que el cine brasileño sumase su noveno gran premio en el certamen onubense, mirando ya de cerca a los once de la líder, Argentina, y superando en dos a Chile.

'La mejor madre del mundo' volvió a dar el triunfo a Brasil, que en 2024 se llevó también el Colón de Oro con 'Retrato de um certo oriente', de Marcelo Gomes, cuando hacía 13 años que el cine brasileño no ganaba en Huelva. En 2011 había triunfado 'Eu receberia as piores notícias dos seus lindos labios', dirigida por Beto Brant y Renato Ciasca, que tomó el testigo de 'Hermano', la venezolana que ganó en 2010.

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A la Sección Oficial se suman las secciones Acento. Cine Español, la Sección Oficial de Cortometrajes, Talento Andaluz, Pantalla Huelva, Cine y Valores, Primera pantalla, o Ventana Cinéfila, además de sesiones especiales o la sección benéfica Latidos.