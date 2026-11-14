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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 10:10

El papa León XIV vuelve a su antigua catedral de Chiclayo, en cuarto día de visita en Perú

Imagen sin descripción

Lima, 14 nov (EFE).- El papa León XIV comenzó este sábado su cuarto día de visita en Perú con un acto en la catedral que regentó durante ocho años como obispo, en la ciudad peruana de Chiclayo, cuya plaza lucía repleta con 15.000 personas desde los primeros rayos del sol para ver el regreso del Robert Prevost al templo principal de su querida diócesis.

Por EFE
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El pontífice, inmerso en su primera gira por América Latina, llegó el viernes a Chiclayo para reencontrarse con la ciudad que marcó su labor pastoral, y de la que salió en 2023 rumbo al Vaticano por el llamado del papa Francisco para dirigir el Dicasterio de los Obispos, sin saber que dos años más tarde se convertiría en líder de la Iglesia católica.

Este sábado, en su segundo y último día en Chiclayo, ciudad ubicada en la costa norte de Perú, a unos 700 kilómetros de la capital Lima, encabezó el rito de coronación de la Virgen Inmaculada, en la que se impone una corona a esta imagen religiosa para reconocerla como reina.

Así, León XIV volvió al altar que presidió tantas veces entre 2015 y 2023, incluso durante la pandemia de la covid-19.

Esta es la primera actividad del día para el papa León XIV, que después se desplazará hasta la provincia andina y rural de Santa Cruz, en la región de Cajamarca, para visitar una de las zonas más recónditas de su antigua diócesis.

En la tarde de este mismo sábado llegará hasta la población de Zaña para clausurar el año jubilar por los 300 años de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo, un santo al que el papa se ha referido y puesto de ejemplo constantemente a lo largo de este viaje.

El acto se celebrará en el santuario que el santo español tiene en la misma población peruana donde falleció, y que como obispo también visitó con frecuencia.

León XIV se encuentra del 11 al 16 de noviembre en Perú, última parada de su primera gira a América Latina, tras haber visitado previamente Uruguay y Argentina, y la etapa más larga del viaje, con un total de seis días para visitar las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, donde también recorrerá varios puntos de la diócesis a la que sirvió.

La visita del papa a Perú supone su regreso a su país adoptivo en el que adquirió la nacionalidad peruana, al pasar aquí más de veinte años de su vida en distintos periodos, desde 1982 cuando llegó como misionero hasta 2023, cuando el papa Francisco lo convocó para ir al Vaticano tras ocho años como obispo de Chiclayo.

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