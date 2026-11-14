El partido ultraderechista del exalcalde de Lima vuelve a ganar en la capital peruana

El partido del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, obtuvo 1.554.928 votos, frente al partido derechista Avanza País, que postuló al también exalcalde del distrito de Magdalena Francis Allison, que recibió el 26,811 % del sufragio que equivalen a 1.505.835 votos.

En tercer lugar quedó el candidato del partido Somos Perú, que postuló al exalcalde de Surco Carlos Bruce, con 15,088 % y 847.409 votos.

Renovación Popular presentó originalmente la candidatura del médico Luis Rubio, pero éste renunció por motivos personales y quedó como reemplazante a primer regidor, Rafael López Aliaga, el exalcalde de Lima que renunció al cargo el año pasado para postular a la presidencia de la República en las elecciones de abril último.

Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó, el pasado día 7, que los candidatos a primeros regidores en las elecciones municipales del pasado 4 de octubre en todo el país no podrán recibir las credenciales de alcaldes si en el período inmediato anterior ejercieron como alcaldes, lo cual dejó a López Aliaga sin opción de ser proclamado.

El empresario y político quedó tercero en las presidenciales, pero resultó elegido senador, una función a la que renunció también para tratar de regresar nuevamente a la alcaldía.

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Al no poder ser proclamado alcalde nuevamente, ese cargo debe quedar en manos de Jeanette Alonzo Contreras, segunda en la lista de regidores de Renovación Popular, que ha sido el partido más votado en las elecciones capitalinas.

La ONPE señaló que las actas de 26.351 mesas de sufragio de Lima Metropolitana fueron procesadas en los centros de cómputo de 28 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) y que los votos fueron incorporados al cómputo general de resultados, excepto aquellas que debieron remitirse a jurados electorales especiales (JEE).

Dichos organismos del JNE son los que han resuelto observaciones, solicitudes de impugnación –de voto o identidad– y pedidos de nulidad, los cuales extendieron el resultado final en Lima hasta la fecha.

Agregó que acudieron a las urnas 6.078.610 de los 7.875.528 ciudadanos incluidos en el padrón electoral de Lima Metropolitana, lo que significa que hubo 77,2 % de participación y 22,8 % de abstención.

Los distritos en los que hubo mayor participación fueron Cieneguilla (81.5 %), Villa El Salvador (80.6 %) y Santa Anita (80.5 %).

Por otro lado, donde se registró menor cantidad de votantes fue en los distritos de San Isidro (66.8 %), Miraflores (67.2 %) y San Borja (73.3 %), que son los de mayor poder adquisitivo en la capital.

La ONPE recordó la resolución emitida recientemente por el Jurado Nacional de Elecciones que estableció que no habrá reelección en el ámbito de las elecciones subnacionales, criterio fijado en concordancia con lo establecido en la Constitución Política del Perú.