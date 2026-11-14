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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 14:20

Encuentran cadáver de sexta persona víctima de accidente marítimo en Trinidad y Tobago

Imagen sin descripción

San Juan, 14 nov (EFE).- La Guardia Costera de Trinidad y Tobago (TTCG, en inglés) informó este sábado que encontró el sexto y último cadáver de las víctimas del accidente marítimo ocurrido el pasado 8 de noviembre en el noroeste de país, culminando así con la misión de búsqueda de desaparecidos.

Por EFE
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El nuevo cuerpo encontrado se cree que sea el de Lorenzo Oliver, de 35 años.

De acuerdo con los guardacostas, el cadáver fue hallado a las 06:30 hora local (10:30 GMT) de hoy en la marina Power Boats, en la Bahía de Chaguaramas.

El resto de las víctimas fueron identificadas como Kieyanna Seechan, de 17 años; Amir Ali, de 18; Jaheim Richards, de 23; Titus Agustine, de 25, y Anil Ahyee, de 38.

"La TTCG extiende sus condolencias a las familias y amistades de las víctimas de este trágico incidente. La Guardia Costera le recuerda al público sobre la importancia de ejercer precaución en el mar y obedecer las medidas marítimas de seguridad", apuntó la agencia.

Según la investigación policial, el accidente ocurrió en la tarde del 8 de noviembre cuando una embarcación de 28 pies (8,5 metros), donde viajaba 18 personas, chocó con otra embarcación de 29 pies (8,8 metros), en la que iban catorce tripulantes.

Tras el impacto, la embarcación más grande se hundió y seis personas desaparecieron.

La mayoría de los pasajeros fueron rescatados por pescadores que se encontraban en la zona y al menos siete viajeros fueron llevados a diversos centros sanitarios, entre ellos, el Centro Médico St. James y el Hospital General de Puerto España.

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