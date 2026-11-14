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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 18:20

España insta a la Comisión Europea a alcanzar un nuevo protocolo de pesca con Mauritania

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Madrid, 14 nov (EFE).- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha lamentado este sábado el fin del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania y ha instado a la Comisión Europea "a proseguir los contactos para alcanzar un nuevo protocolo cuanto antes".

Por EFE
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Así lo ha expresado Planas en una publicación en X en el día en el que la flota española abandona las aguas de Mauritania con la previsión de pérdidas económicas millonarias, al expirar este domingo el acuerdo con la Unión Europea.

"De forma temporal, España cuenta con caladeros alternativos", ha señalado Planas.

Fuentes del Ministerio han añadido a EFE que el Gobierno español seguirá insistiendo a la Comisión para que continúe, aunque sea ya fuera de plazo, con las gestiones y negociaciones necesarias para alcanzar un nuevo acuerdo con la máxima celeridad.

Junto con la presidencia irlandesa de turno de la UE, el Gobierno español es el que ha estado presionando más para que la Comisión redoblara los esfuerzos negociadores, han indicado las fuentes.

España aboga por intensificar las negociaciones al más alto nivel, implicando a la presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen.

El objetivo es evitar que los barcos que ahora faenan en pabellón comunitario se pasen a otras banderas, con la consiguiente pérdida de capacidad productiva europea, explican las fuentes ministeriales.

El desplazamiento a banderas foráneas, además, tendría un evidente efecto negativo en la sostenibilidad global de la pesca mundial.

También han recordado que hace un mes Planas y sus homólogos de Portugal, Países Bajos y Letonia dirigieron una carta al comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, para incidir en la necesidad del acuerdo y en estar preparados para ofrecer alternativas.

Desde el Ministerio han precisado que una treintena de buques españoles se beneficiaban de este acuerdo, la mayoría marisqueros (18), seguidos por los atuneros cerqueros congeladores (7), los buques arrastreros no congeladores y palangreros de fondo (4).

Además, según los años, también ha faenado en aguas mauritanas algún arrastrero congelador, así como algún buque de pesca de demersales y atunero cañero.

Según los datos del Ministerio, los puertos base de los buques que están faenando este año son Huelva (12) y Las Palmas (6), de los marisqueros; de los buques arrastreros no congeladores y palangreros de fondo, Marín (3) y Las Palmas (1); de los buques de pesca de demersales, Burela (1) y Algeciras (1), y de los atuneros cerqueros congeladores, Bermeo (1) y A Coruña (1).

Los caladeros alternativos son ahora los de Portugal y Guinea Bissau, al que se van a dirigir la mayoría de los buques españoles mientras la Comisión trata de cerrar un nuevo acuerdo con Mauritania fuera de plazo.

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