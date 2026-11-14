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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 10:20

Fatherland y La Bola Negra, las películas más nominadas para el Premio Cine Europeo 2027

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Atenas, 14 nov (EFE).- 'La Bola Negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, y 'Fatherland', del polaco Pawel Pawlikowski, son las películas con más nominaciones en el Premio del Cine Europeo 2027, anunció la Academia de Cine Europeo.

Por EFE
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Con 11 nominaciones, 'Fatherland' es la película más destacada, por delante de 'La Bola Negra', con 10 nominaciones, mientras que 'Fjord', del rumano Cristian Mungiu, ganador de la Palma de Oro en Cannes este año, obtuvo cinco.

Las nominaciones fueron anunciadas este sábado durante el Festival Internacional de Cine de Salónica, en el norte de Grecia, mientras que los premios serán entregados a mediados de enero en Atenas.

En la categoría de Película Europea hay 15 obras nominadas producidas por 19 países diferentes, destacó la Academia de Cine Europeo en un comunicado.

Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como «los Javis», están nominados en las categorías de director europeo y guionista europeo.

Diferentes colaboradores de 'La Bola Negra' están nominados, además, en las categorías de casting, fotografía, montaje, vestuario, maquillaje, sonido y dirección de arte.

Por otra parte, la actriz española Penélope Cruz está nominada como mejor actriz por su papel en la película franco-española 'Bunker', de Florian Zeller, mientras que Javier Bardem es candidato por su actuación en 'El ser querido', dirigida por Rodrigo Sorogoyen.

Además, Alberto Iglesias está nominado por su música en 'Amarga Navidad', dirigida por Pedro Almodóvar.

La Academia de Cine Europeo, que tiene unos 5.700 miembros, entregará el 16 de enero en Atenas sus galardones en la 39 edición del Premio Europeo de Cine.

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