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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 19:00

Fiscalía investiga el feminicidio de una mujer durante una visita a una cárcel en Bolivia

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La Paz, 14 nov (EFE).- La Fiscalía de Bolivia investiga el feminicidio de una mujer de 38 años de edad que se encontraba de visita en una cárcel en la región central de Cochabamba y fue hallada muerta con signos de haber sido estrangulada.

Por EFE
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El suceso se registró la víspera en la cárcel de El Abra, en el municipio de Sacaba, y el principal sospechoso es la pareja de la mujer, un hombre de 36 años que ya cumplía una detención preventiva en ese penal por tentativa de feminicidio contra la misma víctima, informó la Fiscalía Departamental de Cochabamba -en un comunicado de prensa-.

"Una vez conocido el hecho, se activaron los protocolos de investigación y se realizaron los primeros actos investigativos, entre ellos el reconocimiento y levantamiento legal del cadáver y el procesamiento de la escena", señaló el fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez, citado en la nota.

La mujer fue a visitar a su pareja a la cárcel y, como no llegó a salir de la habitación que tenían asignada, los policías de la prisión tuvieron que ingresar al lugar a buscarla, indicó por su parte el fiscal del caso, Edson Orellana.

Los agentes la encontraron sin vida, mientras que el hombre tenía cortaduras en el cuello y los brazos, agregó el reporte.

Un examen médico preliminar estableció como causa probable de la muerte "una asfixia mecánica por estrangulación".

El Ministerio Público precisó que el hombre también tiene antecedentes por violencia familiar o doméstica.

Este caso elevó a 75 los feminicidios registrados en Bolivia entre el 1 de enero y el 13 de noviembre, según información de la Fiscalía.

Las regiones con la mayor cantidad de casos son La Paz (24), Cochabamba (17), Santa Cruz (12) y Oruro (9).

Del 1 de enero al 31 de octubre, el Ministerio Público registró 36.314 casos de delitos enmarcados en la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o ley 348, que rige desde 2013.

La norma en mención castiga el feminicidio con treinta años de cárcel sin derecho a indulto, la pena máxima dispuesta en la legislación boliviana.

Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta ley no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos casos y también alertan de una campaña de desinformación y desprestigio desde sectores conservadores que buscan que se anule la norma.

El año pasado, en Bolivia se reportaron 81 feminicidios, veintinueve infanticidios y 46.213 casos de delitos enmarcados en la ley 348.

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