ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Enfoque Económico
ABC TV de 10:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
Enfoque Económico
ABC Cardinal AM de 10:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
Conexión Romance
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Enfoque Económico
ABC TV de 10:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
39º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
14 de noviembre de 2026 - 10:20

Florida se prepara para una nueva "lluvia de iguanas" por la llegada de ola de frío

Imagen sin descripción

Miami (EE.UU.), 14 nov (EFE).- La llegada este sábado de una ola de frío a Florida ha vuelto a activar un aviso ya habitual: la posibilidad de una "lluvia de iguanas", especialmente en el sur del estado, donde estos reptiles invasores pueden quedar aturdidos por las bajas temperaturas y caer de los árboles, aunque no estén muertos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El sur de Florida concentra buena parte de las colonias de iguanas verdes, una especie invasora de sangre fría que no tolera bien las bajas temperaturas y puede perder temporalmente la movilidad cuando desciende el termómetro, según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, en inglés).

Es el caso de este fin de semana, cuando se esperan mínimas de entre 10 y 15 grados centígrados (50 y 59 Fahrenheit) en buena parte del sur de Florida, las más bajas desde finales de marzo, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

En Miami, la máxima prevista para este sábado es de 23 grados centígrados (73 Fahrenheit), frente a los 28 grados (82 Fahrenheit) habituales para esta época del año.

Cuando las temperaturas se acercan al punto de congelación, las iguanas pueden entrar en un estado de letargo en el que pierden temporalmente el control muscular.

 En esas condiciones, pueden desprenderse de las ramas y caer al suelo, aunque recuperan la movilidad cuando vuelven a calentarse, explica la FWC.

Pese al nuevo frente frío, la FWC no repetirá por ahora el operativo de recogida de iguanas 'congeladas' de febrero pasado.

Entonces, en otra ola de frío, permitió a los vecinos recoger sin licencia las iguanas aturdidas de sus terrenos y habilitó cinco centros temporales de entrega en sus oficinas, donde recibió más de 5.000 en dos días.

En sus recomendaciones, la FWC pide no llevar las iguanas a casa ni al vehículo para que entren en calor, porque al recuperarse se ponen enseguida a la defensiva y pueden morder, arañar y dar coletazos.

También recuerda que es ilegal tenerlas vivas sin permiso, soltarlas o trasladarlas a otro lugar.

La iguana verde (Iguana iguana), originaria de Centroamérica y la Suramérica tropical, llegó a Florida como mascota en la década de 1960. En 1964, un comerciante de animales exóticos liberó más de 300 ejemplares en el área de Miami, según documentos de la Universidad de Florida (UF).

Este lagarto, generalmente verde aunque también puede ser pardo u oliváceo, tiene una larga cola y una hilera de púas en el lomo. Los machos pueden superar el metro y medio de longitud, incluida la cola, y adquieren un tono anaranjado durante el celo.

La FWC la considera una especie invasora porque daña jardines, excava madrigueras que pueden socavar aceras, cimientos y muros de contención, y consume una planta esencial para la supervivencia de la mariposa azul de Miami, en peligro de extinción.

El NWS emitió un aviso de helada para la madrugada de este sábado en el noroeste de Florida, donde las mínimas pueden llegar a 1 grado centígrado (34 Fahrenheit). En Tallahassee, la capital estatal, la máxima no superará los 16 grados (61 Fahrenheit), frente a los 23 (73) habituales.

En Orlando, en el centro del estado, se esperan mínimas de 8 grados centígrados (47 Fahrenheit) y máximas de 18 (65), por debajo de los valores habituales de 15 (59) y 26 (79), respectivamente.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Del meme a la realidad: Las reacciones más insólitas durante allanamientos
Ver más
02
Economía
Exministra de Turismo, afectada por Uela, cuenta que el grupo de Ueno presionaba a la Senatur para abrir una cuenta
Ver más
03
Fútbol Internacional
Uruguay asalta La Bombonera derrotando a la Argentina post-Messi
Ver más
04
Política
Nubicom en la mira del BCP y la CGR por irregularidades y pagos de Ueno
Ver más
05
Política
Crece la indignación ciudadana: concejales no se ponen de acuerdo ni para elegir a sus autoridades
Ver más

Te puede interesar