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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 17:30

Fuerzas Armadas repelen ataque en centro de México y abaten a seis presuntos delincuentes

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Ciudad de México, 14 nov (EFE).- Seis presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murieron en la víspera después de que fuerzas de seguridad repelieran una agresión armada en Silao, en el estado de Guanajuato (centro de México), informó este sábado la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Por EFE
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Según un breve comunicado de la dependencia, integrantes de un grupo delictivo dispararon desde un inmueble contra personal militar que atendía una denuncia ciudadana en la localidad de La Aldea.

En la operación participaron agentes de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano, en coordinación con la Fuerza de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

La Secrearía de la Defensa señaló que los seis presuntos miembros del CJNG fallecieron en el lugar cuando las fuerzas de seguridad respondieron al ataque.

Las autoridades decomisaron trece armas de fuego, cargadores, cartuchos de diversos calibres, equipo táctico, vehículos, motocicletas y droga, sin precisar las cantidades adicionales ni el tipo de sustancias decomisadas.

Tras los hechos, las autoridades reforzaron la seguridad en la zona y el personal ministerial realizó el levantamiento de los cuerpos.

Lo decomisado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Irapuato, para continuar las investigaciones.

En otra acción, la Defensa también informó que personal del Ejército y de la Fuerza Aérea de México localizó y destruyó 38 plantíos de drogas en Chihuahua, Oaxaca, Durango y Sinaloa.

Las operaciones, realizadas mediante reconocimientos terrestres y aéreos, abarcaron una superficie de 4,9 hectáreas y permitieron erradicar veinte plantíos de amapola y dieciocho de marihuana.

El caso se da a conocer después de que fueran inhabilitados dos laboratorios y dos invernaderos de marihuana en el municipio de Degollado, en el occidental estado de Jalisco, vinculados con otro grupo encabezado por un jefe regional del CJNG.

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