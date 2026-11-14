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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 14:00

Fuerzas mexicanas decomisaron cuatro laboratorios e invernaderos de marihuana en Jalisco

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Ciudad de México, 14 nov (EFE).- Las fuerzas mexicanas inhabilitaron dos laboratorios y dos invernaderos de marihuana en el municipio de Degollado, en el occidental estado de Jalisco, vinculados, según la Secretaría de la Defensa Nacional, con un jefe regional del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por EFE
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La dependencia informó en un comunicado que la operación se realizó el viernes con la participación de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

Los agentes aseguraron dos centros destinados a la producción de metanfetamina y al procesamiento y extracción de cannabidiol (CBD) y tetrahidrocannabinol (THC) de la planta de marihuana.

También intervinieron dos invernaderos de aproximadamente 3.250 y 8.400 metros cuadrados, respectivamente, y localizaron armamento y cartuchos de diversos calibres.

Según la información de la investigación citada por Defensa, las instalaciones eran operadas por un grupo delictivo encabezado por Heraclio “N”, alias “Tío Lako”, a quien identificó como jefe regional del CJNG.

Los inmuebles contaban con maquinaria para elaborar metanfetamina y para procesar y extraer CBD y THC de alta pureza, añadió la institución.

En la operación participaron también la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal, en cumplimiento de una orden técnica de investigación.

El comunicado no informó de detenciones ni detalló el volumen de sustancias o el número de plantas localizadas.

Defensa señaló que, con estos resultados, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional acumulan el aseguramiento de 2.708 laboratorios y áreas de concentración durante la presente administración, en apoyo a tareas de seguridad pública.

Lo asegurado quedó a disposición de la FGR en Ciudad de México para continuar las investigaciones, realizar los peritajes correspondientes y determinar su situación jurídica.

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