Fuerzas mexicanas decomisaron cuatro laboratorios e invernaderos de marihuana en Jalisco

La dependencia informó en un comunicado que la operación se realizó el viernes con la participación de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

Los agentes aseguraron dos centros destinados a la producción de metanfetamina y al procesamiento y extracción de cannabidiol (CBD) y tetrahidrocannabinol (THC) de la planta de marihuana.

También intervinieron dos invernaderos de aproximadamente 3.250 y 8.400 metros cuadrados, respectivamente, y localizaron armamento y cartuchos de diversos calibres.

Según la información de la investigación citada por Defensa, las instalaciones eran operadas por un grupo delictivo encabezado por Heraclio “N”, alias “Tío Lako”, a quien identificó como jefe regional del CJNG.

Los inmuebles contaban con maquinaria para elaborar metanfetamina y para procesar y extraer CBD y THC de alta pureza, añadió la institución.

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En la operación participaron también la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal, en cumplimiento de una orden técnica de investigación.

El comunicado no informó de detenciones ni detalló el volumen de sustancias o el número de plantas localizadas.

Defensa señaló que, con estos resultados, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional acumulan el aseguramiento de 2.708 laboratorios y áreas de concentración durante la presente administración, en apoyo a tareas de seguridad pública.

Lo asegurado quedó a disposición de la FGR en Ciudad de México para continuar las investigaciones, realizar los peritajes correspondientes y determinar su situación jurídica.